L’Équipe produziert Taktik-Talkshow remote mit BCE Holovox.

Der französische Sportmedienkonzern L’Équipe nutzt BCE’s Holovox für die Produktion seiner digitalen Taktik-Talkshow »Salon Tactique« – vollständig remote, ohne TV-Studio und ohne klassische Regietechnik. Das Format wurde erstmals während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in großem Maßstab eingesetzt und seitdem auf Rugby-Events wie die WM 2023, mehrere Six-Nations-Turniere und internationale Testspiele ausgeweitet. Zuletzt lief die Show beim Six Nations 2026 im Februar und März dieses Jahres.

Die 45-minütige Sendung bringt Journalisten und ehemalige Profisportler zusammen und liefert Vor- und Nachberichte mit taktischen Analysen, annotierten Grafiken und Spielwiederholungen – konzipiert für digitale Plattformen wie die L’Équipe-Website, YouTube und Dailymotion.

Technisches Herzstück ist Holovox, ursprünglich als Remote-Commentary-Lösung entwickelt, hier aber als vollständiges Produktionswerkzeug eingesetzt. Moderatoren steuern die Sendung über eine webbasierte Oberfläche autonom: Sie wechseln Layouts, triggern Grafik- und Videoinserts, erzeugen Split-Screens und annotieren Taktiken in Echtzeit – per Laptop-Webcam und Mikrofon, ohne Produktionsteam vor Ort.

Für L’Équipe bedeutet das: skalierbare Contentproduktion mit kurzen Aufbauzeiten und reduzierten Kosten – ein Modell, das zeigt, wie weit Remote-Produktionslösungen inzwischen über reine Kommentatoren-Workflows hinausgehen.