BCE verwaltet Assets mit Perfect Memory

Die MAM-Technologie von Perfect Memory will mit dieser strategischen Partnerschaft den immer komplexeren und datengetriebenen Medienökosystemen Rechnung zu tragen und zugleich seine Medieninhalte kontextualisiert strukturieren und verwalten. Die Lösung von Perfect Memory verbessert die Interoperabilität und gibt nahtlosen Zugang zu Medienressourcen für alle Beteiligten im Ökosystem.

»Die Wahl von Perfect Memory entspricht exakt unserer Vision, eine robuste, skalierbare und nutzenorientierte Media-as-a-Service-Plattform zu liefern«, sagte Sylvain Merle, CTO von BCE. »Ihre Expertise im semantischen Metadatenmanagement und ihre Fähigkeit, komplexe Medienressourcen in nützliche Informationen zu verwandeln, sind entscheidende Faktoren für die Weiterentwicklung unserer MaaS-Strategie.«

»Diese Zusammenarbeit zeigt, wie intelligente Datennutzung auf Basis von semantischen Technologien eine entscheidende Rolle dabei spielt, den vollen Nutzen von Medienressourcen in modernen, inhaltszentrierten Umgebungen auszuschöpfen.«

BCE sieht sein Angebot Media-as-a-Service (MaaS) als modularen, cloudbasierten Ansatz, der Medienorganisationen alle erforderlichen Hebel im Umgang mit ihren Inhalten gibt. Die Entkopplung von Infrastruktur und Dienstleistungen ermögliche es Rundfunkanstalten, Content Ownern und Medienpartnern, Produktions-, Asset-Management-, Verarbeitungs- und Distributionskapazitäten flexibel als Dienstleistungen zu nutzen. So werden die operative Effizienz optimiert und skalierbare, agile Medien-Workflows etabliert, die auf sich ständig wandelnde Bedürfnisse zugeschnitten sind.