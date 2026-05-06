Am 27. April 2026 zündete Wien das erste große Feuerwerk der ESC-Saison – allerdings digital: Hitradio Ö3 präsentierte die »Eurovision Drohnenshow« mit 3.000 Drohnen über Schloss Schönbrunn. Das Spektakel zeichnete unter anderem Porträts der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Nachthimmel. Besucher verfolgten die Show kostenlos vom Frühlingsmarkt am Ehrenhof.

Hinter der Inszenierung stand Cyberdrone, Anbieter für Drohnenshows. Zuletzt hatte das Unternehmen eine Show vergleichbarer Größenordnung im September 2025 beim Andrea-Bocelli-Konzert »Grace for the World« im Vatikan realisiert. Seither war eine Drohnenshow mit 3.000 Einheiten in Europa einmalig geblieben.

ESC-Executive-Producer Michael Krön findet, einen magischeren Auftakt zur ESC-Saison als 3.000 leuchtende Drohnen über Schönbrunn könne er sich kaum vorstellen. Cyberdrone-CEO Silvio Peruci bezeichnete das Projekt als wichtigen Meilenstein für sein Unternehmen.

Die musikalische Gestaltung der Show übernahm Dorothee Freiberger, die neben ESC-Gewinnersongs auch die von ihr komponierte offizielle Titelmusik des Eurovision Song Contest 2026 einband.