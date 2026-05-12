Vizrt liefert Grafik-Technologie für den Eurovision Song Contest 2026

Vizrt ist offizieller technischer Lieferant des Eurovision Song Contest 2026. Host-Broadcaster ORF nutzt die Vizrt-Plattform, um die 70. Ausgabe des Wettbewerbs visuell auf ein neues Niveau zu heben – live aus Wien vor einem Millionenpublikum in ganz Europa und darüber hinaus.

Der ORF nutzt eine Reihe von Vizrt-Lösungen, darunter Echtzeit-3D-Grafikrendering- und Compositing-Funktionen mit Viz Engine sowie virtuelle Umgebungen und Augmented-Reality-Grafiken (AR) mit Viz Virtual Studio. Neben den hyperrealistischen AR-Grafiken wird Viz Engine alle Bildschirmgrafiken sowie die datengesteuerten Grafiken rendern, die während des gesamten Wettbewerbs die Punktestände der einzelnen Länder anzeigen.

»Die Ausrichtung des Eurovision Song Contest in seiner 70. Ausgabe stellt den ORF als gastgebenden Sender vor eine außergewöhnliche technische Herausforderung – sowohl hinsichtlich des Umfangs und der Redundanz als auch in Bezug auf den kreativen Anspruch«, sagt Claudio Bortoli, technischer Leiter des Eurovision Song Contest 2026. »Mit Vizrt setzen wir auf einen Partner, der es uns ermöglicht, hochkomplexe Live-Workflows stabil zu betreiben und gleichzeitig neue visuelle Maßstäbe zu setzen. Gerade unter dem enormen Zeitdruck und der internationalen Aufmerksamkeit ist es entscheidend, Technologien einzusetzen, die Präzision, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit vereinen.«

Als Host-Broadcaster trägt der ORF die Verantwortung für die technische Gesamtabwicklung des Events – von der Live-Übertragung über komplexe Grafik-Workflows bis zur Koordination mehrerer Shows an mehreren Tagen.