Anzeige

© ORF/Roman Zach-Kiesling
Productions

Vizrt liefert Grafik-Technologie für den Eurovision Song Contest 2026

Der ORF setzt beim 70. Eurovision Song Contest in Wien auf Vizrt-Lösungen für Echtzeit-3D-Grafik, Augmented Reality und Live-Production-Workflows.
© ORF/Roman Zach-Kiesling

Vizrt ist offizieller technischer Lieferant des Eurovision Song Contest 2026.

Vizrt ist offizieller technischer Lieferant des Eurovision Song Contest 2026. Host-Broadcaster ORF nutzt die Vizrt-Plattform, um die 70. Ausgabe des Wettbewerbs visuell auf ein neues Niveau zu heben – live aus Wien vor einem Millionenpublikum in ganz Europa und darüber hinaus.

Der ORF nutzt eine Reihe von Vizrt-Lösungen, darunter Echtzeit-3D-Grafikrendering- und Compositing-Funktionen mit Viz Engine sowie virtuelle Umgebungen und Augmented-Reality-Grafiken (AR) mit Viz Virtual Studio. Neben den hyperrealistischen AR-Grafiken wird Viz Engine alle Bildschirmgrafiken sowie die datengesteuerten Grafiken rendern, die während des gesamten Wettbewerbs die Punktestände der einzelnen Länder anzeigen.

© Wieder Design»Die Ausrichtung des Eurovision Song Contest in seiner 70. Ausgabe stellt den ORF als gastgebenden Sender vor eine außergewöhnliche technische Herausforderung – sowohl hinsichtlich des Umfangs und der Redundanz als auch in Bezug auf den kreativen Anspruch«, sagt Claudio Bortoli, technischer Leiter des Eurovision Song Contest 2026. »Mit Vizrt setzen wir auf einen Partner, der es uns ermöglicht, hochkomplexe Live-Workflows stabil zu betreiben und gleichzeitig neue visuelle Maßstäbe zu setzen. Gerade unter dem enormen Zeitdruck und der internationalen Aufmerksamkeit ist es entscheidend, Technologien einzusetzen, die Präzision, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit vereinen.«

©VizrtAls Host-Broadcaster trägt der ORF die Verantwortung für die technische Gesamtabwicklung des Events – von der Live-Übertragung über komplexe Grafik-Workflows bis zur Koordination mehrerer Shows an mehreren Tagen.

ESCLiveORFVizrt
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©SWR, ARD, Claudius Pflug70. Eurovision Song Contest: Wien wird zur Bühne für Europas größte Musikshow Site-Report: Produktion Eurovision Song Contest 2025 SWR übernimmt Federführung für Eurovision Song Contest Eurovision Song Contest in 5G

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

©DOK.fest München, The People Shall

Filmtipps fürs 41. Internationale Dokfest München 2026

VIDI NMS: Das Nervensystem moderner Broadcast-Netzwerke

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

Blackmagic Pyxis 12K Hands-on

Pyxis-Workshop bei Xinegear in Berlin.
Berlin
20. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved