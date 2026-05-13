Absen-LED bei »Art on Ice«

Die Eisshow »Art on Ice«verbindet Weltklasse-Eiskunstlauf mit Live-Musik und schafft so ein multisensorisches Spektakel, bei dem Bewegung, Klang und Licht in perfekter Harmonie miteinander verschmelzen.

Im Mittelpunkt der Produktion 2026 standen 300 m² Absen JP8 Pro LED. Habegger AG und NicLen Switzerland hat sich für Absen entschieden, um die visuelle Kulisse für die Eisfläche zu liefern und zu installieren. Von den Tribünen aus wurden die LED-Bildschirme zu einer Erweiterung der Choreografie selbst und sorgten für fließende Farben, Texturen und Licht, die sich im Rhythmus der Eiskunstläufer und Musiker bewegten, ohne vom Geschehen abzulenken.

In enger Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam stellte die Habegger AG sicher, dass die Installation den hohen technischen und ästhetischen Standards entsprach, die für eine Veranstaltung dieser Größenordnung erforderlich sind, während NicLen Switzerland die reine Vermietung der kompletten LED-Lösung, einschließlich Absen-LEDs und Brompton-Verarbeitung, übernahm, was Flexibilität und kreative Freiheit ermöglichte. Das robuste Design des JP8 Pro sorgte für einen effizienten Aufbau und einen zuverlässigen Betrieb, sodass der Fokus ganz auf der Darbietung und dem Spektakel liegen konnte.

Als die internationalen Musikstars James Bay und Jess Glynne die Bühne betraten, lieferte der JP8 Pro satte Farbtiefe und flüssige Bewegungen und schuf so kinoreife Bilder, so Absen.

»Unser Ziel für Art on Ice war es, ein Produkt zu liefern, das das Publikum eher fühlen als bewusst wahrnehmen lässt, und Absen erwies sich als der perfekte Partner, um dies zu erreichen«, sagt Andy Ryter, Vertriebsleiter bei der Habbegger AG. »Der JP8 Pro lieferte wunderschön flüssige, lebendige Bilder, die sich ganz natürlich zur Musik und zum Eiskunstlauf bewegten und dazu beitrugen, die Atmosphäre der Show zu steigern. Wir waren begeistert vom Ergebnis und davon, wie die Visuals zu einem so unvergesslichen Erlebnis für das Publikum beitrugen.«