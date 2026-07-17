Finals 2026 bei ZDFsportstudio live

ZDFsportstudio live ist bei den Finals im TV und online vertreten. ZDF-Sportchef Yorck Polus sagt: »Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erneut ein hochinteressantes Sportprogramm bieten, das über die vier Tage fast schon olympische Verhältnisse aufweist – mit abwechslungsreichen Sendestunden im TV und bis zu acht parallelen Livestreams, um bei den einzelnen Wettbewerben komplett dabei sein zu können. Die Finals haben sich zu einem der herausragenden Sportereignisse entwickelt und gehören mittlerweile zum festen Angebot bei ARD und ZDF.«

30 Stunden im TV und mehr als 100 Stunden im Streaming

Sport-Moderatorin Lena Kesting führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die beiden »Finals«-Tage im ZDF, die rasante Wettkämpfe und Entscheidungen im Minutentakt bieten. Der Sport steht bei den Übertragungen im Mittelpunkt: Alle Finals werden live oder in Zusammenfassungen gezeigt. An den Wettkampfstätten sind ZDF-Reporter-Teams vor Ort, um von den 24 Finals-Sportarten umfassend zu berichten.

Insgesamt berichten ARD und ZDF rund 30 Stunden von den Finals sowie weit mehr als 100 Stunden im Livestreaming.

Neue Leichtathletik-Expertise im ZDF: Premiere für Lisa Mayer

Auch die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletinnen und Leichtathleten sind mit den Finals verknüpft, aber örtlich getrennt:

Während die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im Stabhochsprung auf dem Opernplatz in Hannover ausgetragen werden, finden die anderen Wettbewerbe im gerade renovierten Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid statt. Und dort hat Lisa Mayer, vor zwei Jahren Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris mit der deutschen 4×100-Meter-Staffel, ihren ersten Auftritt als neue ZDF-Leichtathletik-Expertin und Co-Kommentatorin. Am Samstag, 25. Juli 2026, wird sie im Rahmen der Leichtathletik-Übertragungen an der Seite von Moderatorin Maral Bazargani erstmals im Einsatz sein. Ihr zweiter Einsatz folgt bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham, die das ZDF zwischen dem 10. und 16. August 2026 im täglichen Wechsel mit der ARD live überträgt.

ZDF-Präsenz bei den »Finals« in Hannover

Das ZDF berichtet nicht nur live von den »Finals 2026« in Hannover, sondern ist zudem mit einem Stand und der »ZDFsportstudio«-Torwand nahe des Maschsees präsent und lädt zum Mitmachen ein. Der Mainzelmännchen-Walker sorgt zudem an den Wettkampfstätten zwischen Opernplatz, Neuem Rathaus und der ZAG-Arena für Begegnungen. Wer am ZDF-Stand vorbeischaut, trifft mit etwas Glück auch Athletinnen und Athleten, Moderatorinnen und Moderatoren, Expertinnen und Experten.

»Die Finals 2026 – Hannover« ist die sechste Ausgabe dieses Multisportevents, bei dem Deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten gleichzeitig ausgetragen werden.