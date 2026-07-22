SWR lagert Produktionen aus

Seit dem 14. Juli wird der »Tatort – Freund und Feind« (AT) mit den Kommissaren aus dem Schwarzwald gedreht, zum ersten Mal als Produktion der Giganten Film Ludwigsburg im Auftrag des SWR. Außerdem hat der Sender jetzt über die Vergabe der Formate »Sag die Wahrheit«, »Schlager-Spaß mit Andy Borg« und »Tigerenten Club« entschieden, die ab 2027 in externen Studios produziert werden.

Drehstart für Tatort Schwarzwald

Bereits im vergangenen Jahr hatte Giganten Film den Zuschlag für die Produktion der ersten Filme des Schwarzwald-Tatorts bekommen. Am 14. Juli begannen nun die Dreharbeiten zum »Tatort – Freund und Feind« (AT) der Ludwigsburger Produktionsfirma. Gedreht wird im Schwarzwald sowie der Region Baden-Baden. Die Vergabe geht auf die im Jahr 2025 getroffene Entscheidung des SWR zurück, fiktionale Produktionen und ausgewählte Unterhaltungsformate nicht mehr selbst herzustellen, um Ressourcen flexibler steuern und eigene Studioflächen reduzieren zu können.

Weiterer Weg für Unterhaltungsformate

Als nächster Schritt auf diesem Weg wurde nun über die Vergabe der Formate »Sag die Wahrheit«, »Schlager-Spaß mit Andy Borg« und wesentlicher Sendungsteile des »Tigerenten Clubs« entschieden. Zentrale Kriterien hierfür waren Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, überzeugende inhaltliche Konzepte sowie der Fokus auf eine mögliche Produktion im Sendegebiet, betont der SWR.

Kai Gniffke, Intendant des SWR, sagt dazu: »Wir setzen dadurch unsere Ressourcen zielgerichteter ein und reduzieren unsere eigenen Flächen. Der SWR gewinnt an Flexibilität und stärkt gleichzeitig die Produzentenlandschaft.«

Clemens Bratzler, Programmdirektor des SWR, ergänzt: »Dass so beliebte SWR-Formate künftig nicht mehr von eigenen Produktions-Teams und in eigenen Studios hergestellt werden, ist schmerzhaft für die betroffenen Mitarbeitenden, die mit ihrem Können und Engagement maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben. Dennoch bleibt es angesichts schneller Veränderungen und großer finanzieller Unsicherheit richtig, uns flexibler aufzustellen. Wir haben überzeugende Lösungen für die Auslagerung gefunden und können den Prozess sozialverträglich umsetzen.«

Die drei Unterhaltungsformate »Sag die Wahrheit«, »Schlager-Spaß mit Andy Borg« und der Show- und Spiele-Anteil des »Tigerenten Clubs« werden noch bis Ende 2026 in den SWR-Studios in Baden-Baden produziert. Die Reihen »Tatort Stuttgart« und »Tatort Ludwigshafen« für das ARD-Gemeinschaftsprogramm sowie die regionale Weekly »Die Fallers« produziert der SWR bis Ende 2028 noch als Eigenproduktionen.