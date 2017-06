Technology Innovation Day: server-basierte 4K-Anwendungen

Rohde & Schwarz lud im Rahmen des Filmfests München zum »Technology Innovation Day« ein. Dort wurden Projekte von Sky und Linkedin, sowie aktuelle Infos zu Studiostandards präsentiert.

Rohde & Schwarz ist einer der Technikpartner des Filmfests München und nutzte daher diese Plattform auch für eine Informationsveranstaltung mit der Bezeichnung »Technology Innovation Day«.

In diesem Jahr präsentierten dort Mitarbeiter von Rohde & Schwarz und Qvest zwei Use-Cases und technische Hintergründe zum Thema server-basierte 4K-Anwendungen und IP.

Qvest stellt UHD-Projekt von Sky vor

Es gibt momentan nur einen TV-Anbieter in Deutschland, der ein UHD-Regelprogramm On Air hat: Aus der UHD-Sendeabwicklung von Sky in Unterföhring wird schon jetzt täglich 24 Stunden in UHD gesendet. film-tv-video.de war im Frühjahr 2017 vor Ort und hat darüber schon einen ausführlichen Bericht veröffentlicht.

Beim Technology Innovation Day von Rohde&Schwarz stellte Markus Heinen, Leiter Systemplanung von Qvest, das Sky-Projekt vor und führte dessen Besonderheiten aus.

Hier wird 4K-Server-Technologie von Rohde & Schwarz in einem Sport-Workflow eingesetzt, inklusive Live-Übertragungen.

Heinen zeigte in seinem Vortrag unter anderem auch ein Chart mit den Ergebnissen einer von Eutelsat finanzierten Umfrage zum Thema UHD mit relativ aktuellen Marktzahlen (vom März 2017).

Rohde & Schwarz: 4K-Akquisition für kostengünstige HD-Produktion

Niklas Fabian und Michael Hackl, beide Mitarbeiter von Rohde & Schwarz, präsentierten ein Projekt, das der Hersteller mit einem Tochterunternehmen von Linkedin umgesetzt hat, der Video-Schulungsplattform Lynda.com.

Bei Lynda.com stehen zahllose Schulungsvideos zur Verfügung, die man gegen Bezahlung ansehen kann. Das Unternehmen hat rund 500 Mitarbeiter und bietet circa 6.300 videogestützte Online-Lernprogramme an. Pro Produktionstag werden durchschnittlich sechs neue Kurse mit insgesamt rund 100 Videos produziert.

Früher bot Lynda.com seine Videos in 720p an, wollte aber hier auf 1080p wechseln und gleichzeitig seine Abläufe modernisieren und flexibilisieren. Dabei gab es die Vorgabe, wie bisher in ProRes 4:2:2 zu arbeiten, die Postproduction sollte auch weiterhin mit Premiere auf iMacs möglich sein.

Am Ende eines Evaluierungsprozesses entstand dann eine Lösung, die man so zusammenfassen kann: Es wird überwiegend in 4K aufgenommen, dann findet ein Reframing statt und am Ende werden die Videos in 1080p distribuiert.

Das klingt nicht unbedingt logisch, aber es fand, wie Niklas Fabian versichert, letztlich deshalb statt, weil es für Lynda.com im Endeffekt effizienter und kostengünstiger ist, so zu produzieren. Wie kann das sein?

In den Studios wird mit Varicams als Hauptkameras in 4K aufgenommen — und teilweise zusätzlich mit HD-Kameras. Die Aufzeichnung erfolgt mit Venice-Servern von Rohde & Schwarz. In der Postproduction werden dann aus den 4K-Aufnahmen Auschnitte in 1080p definiert und — wenn verfügbar — mit weiterem Material in 1080p kombiniert. So kann man mit wenig Personal bei der Aufnahme eine lebhafte Bildgestaltung erzielen, man hat sozusagen immer die 4K-Totale als Sicherheit, aus der man den jeweils passenden Ausschnitt wählt.

Die Aufzeichnung wird dabei komplett aus dem jeweiligen Studio gesteuert, es gibt keinen separaten Control- oder Regieraum. So wurden zusätzlich Raum- und Personalkosten eingespart.

Im Endeffekt resultierte daraus eine individuelle Lösung, die auf Basis eines gemischten 4K- und HD-Workflows sehr effizientes Arbeiten bei Lynda.com ermöglicht, erläuterten Niklas Fabian und Michael Hackl. Die von den beiden beschriebene Lösung ist bei Lynda.com seit September 2016 in Betrieb, seither wurden damit schon rund 100 Kurse mit mehr als 2.000 Videos produziert.

Überblick zu IP-Studiostandards

In einem weiteren Vortrag präsentierte David A. Smith den aktuellen Stand bei der Standardisierung im Zusammenhang mit der IP-Vernetzung im Studiobereich.

Diesen sehr gerafften Vortrag hier noch weiter zu verkürzen, ergäbe keinen Sinn, deshalb soll hier nur ein vielleicht etwas angespitztes Fazit stehen: Aus Sicht von Rohde & Schwarz läuft alles auf Tico und die von AIMS erzielten Vereinbarungen hinaus, man kann schon heute funktionierende IP-Infrastrukturen und -Workflows aufbauen, die im weiteren Verlauf der IP-Roadmap immer leistungsfähiger und besser werden.