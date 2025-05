»:newstime«: Innovation und Automatisierung neu definiert

CGI Media Solutions und Vizrt unterstützen ProSiebenSat.1 bei der Entwicklung eines der modernsten Nachrichtenstudios Europas.

ProSiebenSat.1 »:newstime«, das Flaggschiff der Nachrichtenprogramme der deutschen Fernsehsender ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins, hat sich mit modernster Technologie und hochwertigen Inhalten als zukunftsweisend etabliert. Täglich berichtet »:newstime« aus einem der fortschrittlichsten Nachrichtenstudios Europas über aktuelle Ereignisse aus Politik, Kultur und Unterhaltung.

Nahtlose Integration von Newsroom-Technologien

Mit dem Ziel, die Nachrichtenproduktion grundlegend zu modernisieren, plante ProSiebenSat.1 den Aufbau eines hochmodernen Studios. Dabei lag der Fokus auf der nahtlosen Integration von Newsroom-Technologien, die Automatisierung und Effizienz auf ein neues Niveau heben und den Journalisten sowohl kreative als auch technische Autonomie ermöglichen sollten.

Die Vision: ein Studio, das durch Automatisierung maximale Effizienz erreicht und es ermöglicht, mit minimalem personellem EinSatz eine kontinuierliche Nachrichtenproduktion sicherzustellen.

Alles von Grund auf neu aufzubauen machte den Prozess deutlich anspruchsvoller. Doch wie Klaus Geiger, Business Architect bei ProSiebenSat.1, erklärt: »Die Ideenfindung begann 2021 mit dem Ziel, im Januar 2023 auf Sendung zu gehen. Dieses Ziel konnten wir erfolgreich umsetzen – unser Nachrichtenformat ging wie geplant on-air. Die Inbetriebnahme eines neuen, voll automatisierten Studios war hingegen bewusst als zweite Projektphase für 2024 vorgesehen. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, dass unsere Journalistinnen und Journalisten auch technische Aufgaben übernehmen mussten. Das war eine steile Lernkurve, aber das Team entwickelte flexible Workflows, die sich an die dynamische Natur der Nachrichtenproduktion anpassen ließen. Alle Beteiligten haben sich mit großem Engagement für den Erfolg des Projekts eingesetzt – und im Oktober 2024 konnten wir schließlich einen wichtigen Meilenstein feiern: die erste Sendung aus unserem neuen, voll automatisierten News-Studio.«

Technologiepartner CGI und Vizrt

Mit CGI und Vizrt als Technologiepartner setzte ProSiebenSat.1 auf bewährte und innovative Systeme, darunter CGI OpenMedia, CGI StudioDirector und Viz Pilot Edge. Die nahtlose Integration dieser Komponenten ermöglichte es, eine vollautomatisierte Umgebung zu schaffen, in der Journalisten unabhängig arbeiten können. Dabei spielten die folgenden Umsetzungsschritte eine zentrale Rolle.

CGI StudioDirector: Dieses Tool ermöglicht es Journalisten, Sendungen kreativ zu gestalten, Layouts zu kombinieren und Automatisierungen direkt in der Produktionsplanung zu steuern.

Viz Pilot Edge: Die Integration mit CGI OpenMedia optimierte die Erstellung von Grafiken und ermöglichte es, diese direkt aus dem Newsroom-Computersystem (NRCS) herauszuverwalten. Dank der Verwendung moderner Technologien wie TypeScript bietet die Plattform erheblich mehr Flexibilität und Funktionalität.

Automatisierung durch Viz Mosart: Für die Studioautomatisierung wurde Viz Mosart eingesetzt, das eine reibungslose Steuerung von Kameras, Licht und Grafik ermöglicht.

Support in Deutsch

»Die Benutzerfreundlichkeit des Systems zeigt sich in der Geschwindigkeit, mit der unser Team die neuen Tools adaptiert hat und in der geringen Anzahl von Support-Tickets«, sagt Klaus Geiger, Business Architect bei ProSiebenSat.1. »Die großartige Unterstützung von Vizrt’s und CGI‘s Customer Success Teams während des gesamten Projekts bis jetzt war dabei entscheidend.«

Nico Sommer, Senior System Engineer bei ProSiebenSat.1, stimmt dem zu. »Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es war, Support vor Ort und in unserer Muttersprache zu haben. Sowohl bei Vizrt als auch bei CGI gibt es Support-Mitarbeiter, die Deutsch sprechen und die technischen Aspekte klar auf Deutsch statt auf Englisch erklären können, was uns wirklich geholfen hat, Probleme schnell zu lösen, da wir gegen die Zeit arbeiten mussten. Nichts ist perfekt, und es gibt immer Raum für Verbesserungen, aber es ist selten, dass sie keine Antwort auf unsere Fragen haben.«

Automatisierung und Effizienz

»Sowohl Vizrt als auch CGI sind langjährige Technologiepartner von ProSiebenSat.1, die uns wichtige Tools und Systeme zur Verfügung stellen, welche für unseren Betrieb unverzichtbar geworden sind«, sagt Nico Sommer. »Das Newsroom-Computersystem OpenMedia von CGI ist seit 2013 im EinSatz und hat sich als zuverlässig und effizient erwiesen. Für virtuelle Lösungen und Newsroom-Grafiken nutzen wir seit vielen Jahren Vizrt (Viz Pilot News).«

Er fährt fort: »Wir haben Lösungen von Mitbewerbern evaluiert, aber schließlich entschieden, dass die Erweiterung unserer bestehenden Systeme mit bekannten Technologiepartnern die beste Lösung für uns ist. Also haben wir CGI OpenMedia weiter genutzt, aber sind aufgrund der bewährten Erfolgsbilanz dieser Tools zu Viz Pilot Edge, der HTML-basierten Newsroom-Grafiklösung von Vizrt, migriert. Außerdem haben wir neue Komponenten eingeführt, wie den StudioDirector von CGI und das Studioautomatisierungssystem Viz Mosart, um unser Ziel einer vollautomatischen Nachrichtenproduktion zu erreichen.«

CGI StudioDirector ermöglicht die kreative Gestaltung von Sendungen ohne tiefgreifende technische Kenntnisse. Es ermöglicht Journalisten, Sendungslayouts zu mischen und anzupassen, Vorlagen und Automatisierungen direkt im Rundown auszuwählen und die korrekte Ausrichtung von Grafiken und Videos sicherzustellen. Die Integration von Viz Pilot Edge mit OpenMedia hat den Prozess weiter optimiert und ermöglicht es den Journalisten, Grafiken von Lower Thirds bis hin zu Vollbildern und Videowand-Overlays direkt von ihren Desktops aus zu erstellen und in ihre Story Slugs im NRCS einzufügen.

»Jeder Journalist, der mit Viz Pilot News vertraut ist, wird wissen, wie man Viz Pilot Edge benutzt, weil der Arbeitsablauf derselbe ist«, sagt Nico Sommer. »Sie öffnen das Plugin in ihrem NRCS, bearbeiten die Vorlage, speichern und ziehen das Grafikelement in ihren Story-Slug. Aber weil Viz Pilot Edge moderne Technologien wie TypeScript für die Skripterstellung anstelle des veralteten VBScript verwendet, gibt es so viel mehr, was man damit machen kann, besonders bei der Erstellung von Vorlagen.«

Ergebnisse

Das neue Studio von ProSiebenSat.1 setzt neue Standards für Nachrichtenproduktionen in Europa:

Modernste Technologie: Eine vollständig IP-basierte SMPTE 2110-Umgebung sorgt für maximale Effizienz und Zukunftssicherheit.

Rebranding: Unter dem einheitlichen Banner »:newstime« werden Nachrichten für ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins produziert, unterstützt durch konsistente Grafikvorlagen.

Effizienzsteigerung: Durch die Integration von Automatisierung und Vorlagen konnten Arbeitsabläufe optimiert und die Produktivität gesteigert werden.

Senior System Engineer Nico Sommer hebt die Zusammenarbeit mit CGI und Vizrt hervor: »Die Lösungen dieser Partner sind unentbehrlich für unsere Produktion. OpenMedia bietet uns seit 2013 ein zuverlässiges Fundament, während Vizrt uns mit innovativen Tools für Grafiken und Automatisierung unterstützt.«

Resümee

Das Projekt »:newstime« zeigt, wie durch innovative Technologien, langjährige Partnerschaften und konsequente Umsetzung eine neue Ära der Nachrichtenproduktion eingeleitet werden kann. Mit CGI und Vizrt an seiner Seite hat ProSiebenSat.1 ein Studio geschaffen, das nicht nur den Anforderungen der heutigen Medienlandschaft entspricht, sondern auch zukunftsfähig ist.