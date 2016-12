Avid integriert Nexidia-Technologien

Avid hat einen Teil der Produkte und Technologien, sowie des Entwicklerteams von Nexidia übernommen: inhaltsbasierte Suche, Untertitelung und das Management von Sprachversionen sollen innerhalb der Avid-Produktpalette davon profitieren.

Die juristische Konstruktion hinter dem Deal erfordert es offenbar, dass in der Pressemitteilung nicht von einer Übernahme oder einem Verkauf gesprochen wird, sondern davon, dass Avid die exklusiven Rechte erworben habe, die Technologien und Produkte von Nexidia im Bereich Spracherkennung und Audioanalyse weiterzuentwickeln und zu vermarkten.

Wahrscheinlich will Avid sich damit den Rücken freihalten, was den Support und die Fortführung konkret bestehender, bisheriger Produkte von Nexidia betrifft. De facto ist es aber so, dass die Produkte und Technologien von Nexidia für Spracherkennung, Untertitelung, Sprachversionen-Management und Inhaltsbeschreibung von Videos nun eigene Avid-Produkte oder Teil von Avid-Produkten werden und dass Avid hierfür auch einen Teil der Entwickler von Nexidia übernommen hat.

Der Hintergrund besteht darin, dass Nexidia Anfang 2016 für 135 Millionen US-Dollar vom israelischen Unternehmen Nice übernommen wurde. Offenbar war Nice aber hauptsächlich an Produkten und Technologien von Nexidia interessiert, die sich auf Interaktions-, Geschäftsprozess- und Kundenanalyse beziehen, also kurz gesagt: Big-Data-Software für Unternehmen aller Art.

Die spezialisierten Produkte für Spracherkennung, Management von Sprachversionen, automatisierte Untertitelung und Inhaltsbeschreibung von Videos — zusammengefasst im Nexidia-Bereich Media & Entertainment — wurden nun an Avid abgegeben.

Produkte

Um das Ganze etwas konkreter zu machen: Mit den Produkten und Lösungen, die Nexidia in diesem Bereich entwickelt hat, kann man einerseits bessere, inhaltsbasierte Suchfunktionen realisieren, weil die Sprache in den Clips erfasst und analysiert wird.

Andererseits erlauben es die Produkte von Nexidia beispeilsweise, Inhaltsangaben Untertitel und Sprachversionen von Clips automatisiert zu erzeugen, diese zu kontrollieren und zu korrigieren.

Das Produkt QC etwa unterstützt die Anwender dabei, während der ganzen Verarbeitungs- und Distributionskette sicherzustellen, dass der richtige Untertitel in der richtigen Sprache dem richtigen Clip zugeordnet bleibt und dabei auch das Timing stimmt. Es geht also um Qualitätsssicherung und es werden auch die Werkzeuge bereitgestellt, um Fehler zu korrigieren.

Die neuen Namen der Produkte lauten: Avid Dialogue Search, Avid Search Grid und Avid Illuminate mit den Modulen Avid Comply, Avid QC und Avid Align. Avid will die Lösungen auch als Teil seiner cloud-basierten MediaCentral-Plattform anbieten.

Avid kündigt an, auf Basis der Nexidia-Technologien schon in Kürze verbesserte Versionen von PhraseFind und ScriptSync anzubieten. Auch die Integration von Nexidia-Technologien mit Lösungen von Drittanbietern will Avid unterstützen.

Video zu inhaltsbasierten Suche von Videoclips mit Nexidia-Software: