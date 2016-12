GoPro entlässt 200 Mitarbeiter

Der Actionkamera-Hersteller GoPro kündigte an, 200 Mitarbeiter zu entlassen, offene Positionen nicht weiter zu besetzen und seine Entertainment-Abteilung zu schließen.

Der Stellenabbau um 15% sei Teil eines Umstrukturierungsprozesses, mit dem das Unternehmen wieder auf Kurs gebracht werden solle, so GoPro. Im Rahmen dieser Maßnahmen wird auch Tony Bates, Chef der Entertainment-Abteilung und ehemaliger Microsoft-Manager, GoPro zum Jahresende verlassen.

In den vergangenen Monaten hatte GoPro mit etlichen Problemen zu kämpfen. So musste der Hersteller etwa die ohnehin verspätet ausgelieferte Kameradrohne Karma wieder zurückrufen und hatte auch mit geringeren Verkäufen bei seinen Actionkameras zu kämpfen. Der GoPro-Aktienkurs sackte in der Folge deutlich ab.

Jetzt will der Hersteller das Ruder offensichtlich herumreißen und mit dem Jahresendgeschäft im vierten Quartal 2016 wieder die Gewinnzone erreichen.