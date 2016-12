Vatikan-Broadcaster CTV nutzt 4K und HDR von Sony

Die Broadcast-Abteilung des Vatikans, das Centro Televisivo Vaticano (CTV), nutzte im abgelaufenen »Jahr der Barmherzigkeit« 4K- und HDR-Produkte von Sony — und will das auch künftig tun.

Am 20. November 2016 endete mit der Schließung der »Heiligen Pforte« am Petersdom in Rom durch Papst Franziskus das von der katholischen Kirche ausgerufene »Jahr der Barmherzigkeit«. Die kirchlichen Feierlichkeiten aus diesem Anlass wurden vom Centro Televisivo Vaticano (CTV) aufgenommen und als TV-Live-Übertragung verbreitet. Dabei kam Sony-Technik zum Einsatz, um die Bilder in 4K und HDR zu produzieren.

Dario Edoardo Viganò, Präfekt des Mediensekretariats des Heiligen Stuhls, sagte über die Live-Fernsehübertragung einer päpstlichen Zeremonie in UHD und HDR: »Diese Konfiguration ist auf dem neuesten Stand der Technik und spiegelt Papst Franziskus‘ Ziel wider, mit der rasanten Entwicklung der globalen Technologie Schritt zu halten, um die Kommunikationsmission der katholischen Kirche zu unterstützen.«

Schon bei der Öffnung der »heiligen Pforte« war 4K/HDR-Technik im Einsatz und nun bei Schließung setzte der Vatikan ebenfalls darauf.

Für die Live-Produktion nutzte CTV zwölf Sony-Kameras des Typs HDC-4300. Es wurde in HDR-S-Log3 produziert und auf dieser Basis ein 4K-HDR-End-to-End-Live-System realisiert. Mit diesem Workflow war es möglich, gleichzeitig Feeds in UHD, HD und SD bereit zustellen. Bei der Übertragung in HDR kam Hybrid Log-Gamma (HLG) zum Einsatz. Auch bei den ersten Sendetests während der Öffnung der Heiligen Pforte im Jahr 2015 war dieses Profil im Einsatz.

Die HDC-4300 ist eine 4K-Kamera mit 2/3-Zoll-Sensoren. Die Bilder der Kameras dieses Typs wurden im Rahmen des Live-Produktions-Workflows mit einem Sony-Mischer verarbeitet (MVS-7000X} und mit Replay-Serversystemen des Typs PWS-4400 gespeichert. Der Mischer bietet bis zu 6 M/Es mit bis zu 8 Keyern pro M/E-Bus. Außerdem bietet das Gerät acht Kanäle zur Formatkonvertierung zwei Multi-Viewer-Ausgänge.

»Es ist uns eine Ehre, weiterhin eng mit dem CTV zusammen zu arbeiten. Dabei wollen wir auch weiterhin die besten Technologien bereitzustellen, um alle Aktivitäten des Papstes und des Vatikans mit emotionalen und qualitativ hochwertigen Bilden zu dokumentieren«, so Benito Manlio Mari, Country Sales Manager bei Sony Europe.