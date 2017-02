Arri erhält Academy Award für Alexa

Am 11. Februar 2017 fand in Los Angeles, im Ballsaal des Beverly Wilshire Hotels, die 89. Verleihung der Technik-Oscars statt. Eine der Auszeichnungen ging an Arri.

Zu den diesjährigen Preisträgern der Technik-Oscars gehört — bei weitem nicht zum ersten mal — das Münchener Unternehmen Arri. Der Filmtechnikhersteller wurde für das zukunftsweisende Konzept und die innovative Technologie des auf dem Super-35-Format basierenden Digitalkamerasystems Alexa mit einem »Scientific and Engineering Award« geehrt. Damit konnte Arri im Laufe seiner 100-jährigen Firmengeschichte nun schon 19 Technik-Oscars erringen.

Die Alexa kam 2010 auf den Markt und wurde rasch zum viel genutzten Digitalkamerasystem bei professionellen Film- und TV-Produktionen weltweit. Mit der erweiterbaren Systemarchitektur wurde die Alexa durch Software-Updates und Hardware-Upgrades ständig weiterentwickelt, um den sich immer schneller ändernden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.

»Mit intuitivem Design und ansprechender Bildreproduktion, erreicht durch eine enge Zusammenarbeit mit Filmemachern, gehörte Arris Alexa zu den ersten Digitalkameras, die breite Akzeptanz bei Kameraleuten fanden«, erklärt das für Technik-Oscars zuständige Komitee der Academy.

Auszeichnung im Jubeljahr

Zur Preisverleihung war ein am Projekt Alexa maßgeblich beteiligtes Team von Arri nach Los Angeles gereist. Die Auszeichnung in Form einer Academy-Plakette nahm unter anderem Franz Kraus, Technik-Vorstand der Arri AG, entgegen. »Wir danken der Academy für diese große Ehre zu unserem 100-jährigen Jubiläum. Wir sehen diese Auszeichnung als Ansporn, unsere Forschungen und Entwicklungen auf hohem Niveau weiter voranzutreiben«, betont Franz Kraus.

»Unser Ziel ist es, mit innovativen Lösungen künftige, sich ändernde Kundenwünsche zu erfüllen. Wir wollen genau die Kamerasysteme und Technologien entwickeln, die Filmemacher helfen, ihre kreativen Wünsche in die Tat umzusetzen.«

Technik-Oscars motivieren

»Wir sind sehr dankbar für alle Rückmeldungen, die wir von Kameraleuten und anderen Mitgliedern der Film- und TV-Industrie aus der ganzen Welt erhielten. Das half uns enorm, die Alexa-Produktlinie im Laufe der vergangenen sieben Jahre konstant zu verbessern«, ergänzt Stephan Schenk, gemeinsam mit Walter Trauninger Geschäftsführer der Arri Cine Technik und verantwortlich für die Business Unit Camera Systems.

»Es freut uns sehr, dass neben den technologischen Aspekten auch die enge Zusammenarbeit und die resultierende große Marktdurchdringung von der Academy gewürdigt wurde.«

Ray Feeney, Vorsitzender des Scientific and Technical Awards Committees bilanziert: »Dieses Jahr waren wir besonders erfreut darüber, nicht nur eine große Bandbreite an neuen Technologien auszeichnen zu können, sondern auch die bahnbrechenden Digitalkameras, welche den weitverbreiteten Übergang zur elektronischer Bilderfassung bei der Bewegtbildproduktion ermöglichten. Mit ihrer herausragenden, innovativen Arbeit haben diese Techniker, Ingenieure und Erfinder die kreativen Möglichkeiten der Filmemacher beim Geschichtenerzählen erheblich erweitert.«

Im Gegensatz zu den am 26. Februar 2017 verliehenen Oscars in den anderen Kategorien, müssen die mit einem Scientific and Technical Award gewürdigten Leistungen nicht im Jahr 2016 entwickelt oder eingeführt worden sein. Stattdessen müssen sie nachweislich erheblichen Wert für die gesamte Filmindustrie darstellen. In diesem Jahr wurden neben Arri auch Sony, Red und Grass Valley von der Academy für ihre jeweiligen Kameraentwicklungen ausgezeichnet (Meldung).