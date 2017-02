BFE und Brightcove schließen Partnerschaft

Die Partnerschaft adressiert die zunehmende Verschmelzung von traditionellem Rundfunk und digitalen Medien, getrieben durch den Wandel der Branche hin zu zunehmend Cloud-basierten Systemen sowie neuen Kontributions- und Distributionsformen wie OTT.

BFE und Brightcove wollen Rundfunkanstalten und Medienunternehmen Lösungen zur Verfügung stellen, die Managed Cloud Services in maßgeschneiderte Broadcast- und IT-Lösungen integrieren.

»Brightcove ist stolz darauf mit BFE, einem anerkannten Marktführer in innovativen Technologien und Lösungen für Rundfunkunternehmen, zusammen zu arbeiten«, sagt Mark Blair, Vice President EMEA bei Brightcove und fügt hinzu: »Durch die zunehmende Verschmelzung von traditionellen und digitalen Formen des Rundfunks ist die Branche auf der Suche nach Lösungen der nächsten Generation. Wir sind froh, Teil dieses Transformationsprozesses sein zu können und freuen uns, durch die Partnerschaft mit BFE einen echten Mehrwert für unsere Kunden bieten zu können.«

Jawid Mahmoodzada, Head of Consulting bei der BFE fügt hinzu: »Wir freuen uns mit Brightcove, dem Marktführer und Innovationstreiber im Cloud Video Bereich, einen Partner gefunden zu haben, um die wachsende und erforderliche Verschmelzung von Online Media Services und klassischen On-Premise Systemen Ende-zu-Ende adressieren zu können. Neben der Steigerung unserer Consulting und System Integration Services, sehen wir hier einen entscheidenden Mehrwert in der Integration von XaaS Lösungen in unser Portfolio.«

BFE hat bereits Cloud Services von Brightcove in die KSC CORE Produktlinie integriert. Die Broadcast Control- und Monitoring-Lösung wird durch Cloud Services zur ersten Cloud Resource Management-Lösung im Broadcast Markt, so BFE. Dieses Beispiel einer Integration ist der erste Schritt hin zu neuen Hybridsystemen, die aus Sicht der beiden Unternehmen die Rundfunkbranche in Zukunft entscheidend bestimmen werden.