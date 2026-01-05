Adobe und Runway schließen strategische Partnerschaft

Adobe und Runway haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt gegeben, die generative Videotechnologie mit professionellen Kreativtools zusammenführt.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, KI-gestützte Video-Workflows voranzubringen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Runway Adobe als bevorzugten API-Kreativpartner unterstützen. Dadurch erhalten Adobe-Kunden frühzeitigen Zugang zu den neuesten Runway-Modellen. Beide Unternehmen wollen zudem gemeinsam neue Funktionen entwickeln, die exklusiv für Adobe-Kunden verfügbar sein werden.

Gen-4.5 zunächst exklusiv für Adobe Firefly-Kunden

Kunden von Adobe Firefly gehören zu den Ersten, die das neue Gen-4.5-Modell von Runway nutzen können. Das Modell ist für begrenzte Zeit exklusiv in der Firefly-App und auf der Runway-Plattform verfügbar. Gen-4.5 bietet verbesserte Bewegungsqualität, schnelle Reaktionszeiten und hohe visuelle Wiedergabetreue. Es ermöglicht die Erstellung komplexer Szenen mit mehreren Elementen, realistischer Physik und konsistenten Charakteranimationen.

Kreative können mit Gen-4.5 aus Textprompts Videos generieren und diese anschließend im Firefly Video Editor zu ausgefeilten Videos zusammenfügen. Professionelle Anwender können die Generierungen in Adobe Premiere, After Effects und weitere Creative Cloud-Anwendungen übertragen.

Modellvielfalt als Schlüssel

Adobe Firefly positioniert sich als All-in-One-Studio für kreative KI, in dem Anwender zwischen verschiedenen Modellen wählen können. Neben den kommerziell sicheren Firefly-Modellen von Adobe stehen Partnermodelle von Runway, Black Forest Labs, ElevenLabs, Google, Luma AI, OpenAI und Topaz Labs zur Verfügung. Mit Firefly Custom Models können Kreative zudem ihren eigenen Stil generieren.

Adobe betont, dass unabhängig vom verwendeten Modell in der Firefly-App keine Inhalte zum Training generativer KI-Modelle genutzt werden.

Verfügbarkeit

Runway Gen-4.5 ist ab sofort in der Adobe Firefly-App und auf der Runway-Plattform verfügbar.