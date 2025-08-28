Netorium und DVE Advanced Systems schließen sich zusammen

Unter dem Dach der Netorium AG wollen beide Unternehmen gemeinsam wachsen und die digitale Transformation durch Synergien und Innovation vorantreiben.

Die Netorium AG, Anbieter maßgeschneiderter Applikationsintegrations- und Softwarelösungen für die Medienindustrie, und die DVE Advanced Systems GmbH, Spezialist für High-End-Technologielösungen in der Medien- und IT-Branche, haben sich zusammengeschlossen.

Die Verschmelzung beider Unternehmen vergrößert sowohl die tiefgehende technologische Expertise als auch das Produktportfolio. Während die Netorium AG ihre langjährige Erfahrung in der Umsetzung komplexer IT-Medienprojekte – insbesondere im Broadcastbereich – einbringt, ergänzt DVE Advanced Systems das Angebot mit innovativen Workflow-Lösungen für VFX, Grading, Produktion und Postproduktion. Die bisherigen Ansprechpartner und das Spezialistenteam von dveas bleiben erhalten und sind künftig Teil der Netorium AG.

»Unsere Partnerschaft steht für gemeinsames Wachstum und eine klare Vision: Wir wollen die digitale Transformation unserer Kunden aktiv gestalten – mit Lösungen, die technologisch führend und wirtschaftlich attraktiv sind«, erklärt Frank Herrmann, Vorstandsmitglied der Netorium AG. »Dabei setzen wir künftig verstärkt auf noch mehr Dienstleistung und Services.«

Ein besonderer Vorteil für Kunden: Das Lösungsspektrum erweitert sich deutlich. Bestehende Kunden von DVE Advanced Systems erhalten Zugang zu professionellen Broadcast-Lösungen, während Netorium-Kunden von attraktiven Ergänzungen – etwa im Bereich Storage – profitieren. Die tiefgehende Kenntnis der Zielgruppenprozesse auf beiden Seiten eröffnet zusätzliche Potenziale für maßgeschneiderte Transformationsprojekte.

»Unsere Portfolios ergänzen sich ideal – sowohl technologisch als auch strategisch«, ergänzt Peter Frantz, ebenfalls Vorstandsmitglied der Netorium AG. »Gemeinsam erschließen wir neue Geschäftsfelder, insbesondere in den Bereichen Archive, NLE-Produktionssysteme und Filemanagement. Gleichzeitig bauen wir unsere Managed Services und unseren Managed Support gezielt aus – gestützt auf das technische Know-how unserer Kolleginnen und Kollegen von dveas.«

Jürgen Firsching, vormals Geschäftsführer der DVE Advanced Systems, nun Vorstandsmitglied der Netorium AG, betont: »Die Verschmelzung ist für mich ein konsequenter Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Wir teilen die gleiche Vision und sehen in der Kombination aus Innovationskraft, technischer Tiefe und strategischer Ausrichtung enormes Potenzial – für unsere Kunden, unsere Teams und für den gesamten Markt. Besonders wichtig ist mir dabei, dass unser Team auch in der neuen Struktur vollständig erhalten bleibt – mit der gleichen Leidenschaft für Technologie, Service und individuelle Lösungen. Ich freue mich darauf, die Weiterentwicklung der Netorium AG aktiv mitzugestalten.«

Die Fusion ist ein klares Bekenntnis zur Markterweiterung: Produktbezogen wird der gesamte europäische Raum adressiert. Das Unternehmen betont: Damit setzt die Netorium AG ein starkes Zeichen für die Zukunft der Medienbranche – kunden- und wachstumsorientiert sowie technologisch führend.