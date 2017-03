»Make the Cut«: 25.000 US-Dollar winken

Adobe feiert 25jähriges Jubiläum und Editoren können mitfeiern und gewinnen, wenn sie das Musikvideo zur neuen Single »Believer« der Imagine Dragons schneiden. Der Gewinner erhält 25.000 US-Dollar.

Um mitmachen zu können, lädt man sich das ungeschnittene Bildmaterial herunter und gestaltet dann in Adobe Premiere Pro CC für den neuen Hit »Believer« eine eigene Version des Videos. Abgabetermin ist der 8. April.

Ein Gremium bekannter Experten, bestehend u. a. aus der Band selbst, dem Redakteur und Regisseur von »Believer«, Matt Eastin, Adobe Chief Marketing Officer Ann Lewnes und den führenden Redakteuren Kirk Baxter, Billy Fox, Vinnie Hobbs sowie Angus Wall, wird den Gewinner und Empfänger des prestigeträchtigen Titels und des Preisgeldes von 25.000 USD bestimmen.

Adobe verleiht zudem in den folgenden Sonderkategorien Bonuspreise in Höhe von jeweils 1.000 USD sowie ein Jahresabonnement für Creative Cloud: Fan Favorite, Most Unexpected, Best Young Creator und Best Short Form.

Ein weiterer Bonus-Sonderpreis in Höhe von 2.500 USD mit einem Jahresabonnement für Creative Cloud sowie 25 Adobe Stock Credits wird für den Schnitt mit der besten Nutzung der vorgegebenen Adobe Stock Clips verliehen.