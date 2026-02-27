Adobe stellt Quick Cut (Beta) vor

Das Tool soll Kreativen helfen, schneller von einer leeren Timeline zu einem ersten storytauglichen Rohschnitt zu gelangen – und damit einen der größten Zeitfresser im Videoworkflow zu beseitigen.

Adobe hat Quick Cut (Beta) eingeführt, eine neue KI-gestützte Funktion im Adobe Firefly Video Editor.

So funktioniert Quick Cut

Das Prinzip ist denkbar einfach: Man beschreibt das Videokonzept in natürlicher Sprache – etwa ein Interview, eine Produktdemo oder einen Event-Rückblick – und Quick Cut erstellt daraus automatisch einen strukturierten ersten Entwurf. Dieser lässt sich anschließend frei weiter bearbeiten, wobei Nutzer_innen die volle Kontrolle über Seitenverhältnis, Tempo und B-Roll-Organisation behalten.

Die Funktion wurde speziell für Formate wie Social Videos, Vlogs und Produktdemos entwickelt und richtet sich sowohl an Hobby-Editor_innen als auch an Profis, die unter Zeitdruck arbeiten.

Verfügbarkeit und Unlimited-Angebot

Quick Cut (Beta) ist ab sofort in der Adobe Firefly-App verfügbar. Noch bis zum 16. März können sich Interessierte anmelden und von unbegrenzten Bild- und Videogenerierungen in bis zu 2K-Auflösung profitieren. Das Angebot gilt für Kund_innen mit Firefly Pro-, Firefly Premium- sowie ausgewählten Credit-Tarifen.