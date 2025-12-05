Netflix übernimmt Warner Bros. für 82,7 Milliarden Dollar.

Netflix hat die Übernahme von Warner Bros. Discovery für einen Gesamtwert von 82,7 Milliarden Dollar angekündigt. Die Transaktion vereint zwei der größten Entertainment-Konzerne der Welt.

Mit der Übernahme erhält Netflix Zugriff auf das legendäre Warner Bros.-Filmarchiv. Dazu zählen Klassiker wie »Casablanca», »Der Zauberer von Oz« und »Citizen Kane«, Serien wie »Game of Thrones«, »Die Sopranos«, »Friends« und »The Big Bang Theory«, das DC-Universum und die Harry-Potter-Reihe und auch HBO und HBO Max.

Diese Inhalte ergänzen Netflix‘ eigenes Portfolio mit Serien wie »Stranger Things«, »Bridgerton« und »Squid Game».

Netflix plant, Warner Bros.‘ bestehende Geschäftstätigkeit beizubehalten, einschließlich Kinostarts. Das Unternehmen erwartet Kosteneinsparungen von 2 bis 3 Milliarden Dollar jährlich ab dem dritten Jahr und rechnet damit, dass die Übernahme bereits im zweiten Jahr gewinnsteigernd wirkt.

Die Transaktion muss noch von den Aufsichtsbehörden und WBD-Aktionären genehmigt werden.