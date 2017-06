VR Now 2017: jetzt bewerben

Das Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg fördert mit VR Now 2017 auch in diesem Jahr aufstrebende Talente im Bereich VR.

Absolventen baden-württembergischer Hochschulen haben die Möglichkeit, ein innovatives VR-Konzept zu einem marktfähigen Prototypen zu entwickeln. Tragfähige Ideen können ab sofort bis zum 1. Oktober 2017 eingereicht werden.

Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, urteilt: »Virtual Reality bietet ein enormes Potential für die künstlerische Gestaltung in Kombination mit neuester Technik. Mit der Fördermaßnahme VR NOW 2017 wollen wir die besten Talente mit ihren Ideen und Projekten an den Film- und Medienstandort Baden-Württemberg binden.«

Die VR Now 2017-Ausschreibung richtet sich vorranging an Alumni-Teams aus Absolventen baden-württembergischer Hochschulen bzw. Institutionen des tertiären Bildungsbereichs, in denen die Bereiche Regie, Look, Technical Directing und Producing vertreten sind – das können Künstler, Produzenten, Informatiker, und andere Technologie-Interessierte im Bereich VR/AR sein. Diese Teams müssen in ihrer Bewerbung ein klares Projektkonzept vorlegen, das neben der Vorstellung der originären Grundidee auch das Potential für eine marktorientierte Entwicklung aufzeigt. Dabei können alle Spielarten von VR – vom Game zur Experience bis hin zu VR/AR-technologieorientierten Produktionsansätzen – im Mittelpunkt stehen.

Interessierte können sich im Juli in unterschiedlichen Veranstaltungen informieren; im Oktober kommen bis zu sechs Teams in die Vorauswahl. Im Anschluss an weitere Beratungsgespräche und Workshops wählt eine internationale Fachjury in der ersten Oktoberhälfte zwei bis drei Projekte aus, die vom Januar bis Dezember 2018 entwickelt und bei der FMX 2018 und der FMX 2019 einem internationalen Fachpublikum präsentiert werden sollen.

Animationsinstitutsleiter Prof. Andreas Hykade freut sich, dass das Institut für diese Entwicklungsphase als Inkubator agieren kann. Dabei stellt das Institut nicht nur den Rahmen der Initiative, sondern auch seine Infrastruktur zur Verfügung. Dies beinhaltet die Bereitstellung erforderlicher IT-Technik und Arbeitsplätze, die Betreuung der Projekte durch international renommierte Dozenten, projektbetreuende Mitarbeiter und das Team der Abteilung Forschung und Entwicklung.

Alle Informationen zu VR Now und die Bewerbungsformulare sind hier abrufbar.