Neuer Chef bei Autodesk

Andrew Anagnost wird neuer CEO bei Autodesk. Er folgt damit auf Carl Bass, der das Unternehmen jahrelang geleitet hatte und im Februar zurückgetreten war.

Andrew Anagnost kommt aus dem Unternehmen und ist schon seit 1997 in unterschiedlichen Positionen für Autodesk tätig, darunter in der Entwicklung sowie in Business-Entwicklung und Marketing.

Anagnost sagt: »Für Autodesk ist es eine aufregende Zeit, und ich freue mich sehr, die Rolle als CEO zu übernehmen. Autodesk hat die Design-Industrie mit CAD für den PC revolutioniert und sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem wichtigen Technologieführer entwickelt. Wir waren die ersten, die Design für Cloud und Mobile verfügbar machten, und nun bringen wir auch Konstruktions- und Herstellungstools in die Cloud. Ich freue mich darauf, Autodesk in eine nächste Wachstumsphase zu begleiten, in der wir Business- und Produktinnovationen kombinieren werden.«

Nach CEO Carl Bass im Februar von seinem Position zurückgetreten war, folgte eine längere und intensive Suche nach einem Nachfolger für Bass, der sagt: Ich habe mit Andrew in den vergangenen 20 Jahren zusammengearbeitet und bin mir sicher, dass er das Unternehmen hervorragend führen wird.«

Amar Hanspal, Senior Vice President, Chief Product Officer und Interims-Co-CEO, verlässt das Unternehmen.