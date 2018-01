Qvest vertreibt Live-Lösungen von Simplylive

Das Produkt-Line-up von Simplylive wird im Rahmen der engen Partnerschaft über Qvest Media in der DACH-Region, Dänemark, Frankreich, UK und Spanien sowie in der MENA-Region erhältlich sein.

Simplylive beansprucht für seine Live-Produktionssysteme eine hohe Bedienungsfreundlichkeit, die für deutlich mehr Effizienz bei Live-Produktionsworkflows sorgen soll. Ein Beispiel dafür: Ein Operator könne die All-in-one-Lösung ViBox vollständig über einen intuitiven Touchscreen steuern. Video- und Audiomixing, Editing, Replay, Slow Motion oder Live Streaming – typische Funktionen, die für Live-Produktionen benötigt werden – führe der Anwender per Wischbewegung aus.

Sämtliche ViBox-Systeme werden mit einem handelsüblichen Xbox One Controller ausgeliefert, der die Touchbedienung ergänzen soll. Damit spreche Simplylive die nächste Anwender-Generation an, die aus ihrer Freizeit mit Gaming-Controllern vertraut sei. Auch in puncto Leistungsfähigkeit will Simplylive überzeugen und präsentierte etwa bei der IBC 2017 den weltweit ersten All-in-one 6-Kanal 4K Slow Motion Server.

Große Sender wie Canal+, BeIn sports, BBC und Fox Sports nutzen bereits die Technik von Simplylive. Der Hersteller betont, dass die Sender dadurch ihre Kosten für Live-Übertragungen wesentlich reduzieren konnten – bei gleichzeitig hoher Produktionsqualität. Da sich die Lösungen von Simplylive so intuitiv bedienen lassen sollen, schaffe ein einzelner Operator in vielen Fällen die gleichen Aufgaben, für die bei herkömmlichen Systemen mehrere Mitarbeiter nötig seien, sagt Simplylive. Darüber hinaus sei das ViBox All-in-one-System kompatibel mit weit verbreiteten Jog/Shuttle Controllern.

»Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Simplylive, durch die wir unsere Kunden aus Bereichen wie Broadcast-, AÜ- und Sportproduktion mit höchst leistungsstarker Live-Server-Technologie versorgen können”, sagt Daniel Url, Managing Director von Qvest Media Europa. „Wir sind davon überzeugt, dass sich das Konzept aus intuitiver Benutzeroberfläche in Kombination mit ebenso preisgünstigen wie kompakten Live-Produktionssystemen auf dem Markt durchsetzen wird«, ergänzt Url.

Luc Doneux ist Managing Director und Firmengründer von Simplylive: »Qvest Media war unsere erste Wahl, als wir nach einem Vertriebspartner für unsere innovativen Produkte für den Sport- und Medienmarkt suchten. Qvest Media blickt auf eine äußerst erfolgreiche Vergangenheit als Systemarchitekt zurück und bringt jahrzehntelange Erfahrung aus der Medienbranche mit.«

Simplylive wurde 2016 in Hong Kong gegründet. Geführt wird das Unternehmen von dem Branchenveteranen Luc Doneux, der viele Jahre für den Liveproduktionsspezialisten EVS tätig war, bevor er gemeinsam mit einem Team aus Software-Experten seine eigene Firma gründete. Ziel von Simplylive ist es demnach, sich durch die strategische Vertriebsallianz mit Qvest Media in Europa und der MENA-Region nachhaltig als Marke zu etablieren.

Qvest Media bietet ab dem Frühjahr 2018 im Rahmen der Qvest Media Academy Workshops an, in denen professionelle Anwender das Portfolio von Simplylive kennenlernen können. Geplant ist außerdem eine Roadshow durch die DACH- und Nordics-Regionen, auf der sich Medien- und Branchenvertreter im Rahmen von Hands-on-Sessions und Live-Präsentationen mit den Lösungen von Simplylive vertraut machen können. In den Niederlassungen von Qvest Media stehen darüber hinaus Demogeräte bereit und auch seinen Rental-Pool erweitert das Systemhaus mit dem Line-up von Simplylive.