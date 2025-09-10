NMAV vertreibt Audio- und Videofunkstrecken von Synco

New Media AV vertreibt ab September die Audio- und Videofunkstrecken des chinesischen Herstellers Synco, der in seinen Produkten einen besonderen Fokus auf drahtlose Intercom-Systeme legt.

Ab September ist New Media AV Distributor der Audio- und Videofunkstrecken von Synco in der DACH-Region, Zentral-Osteuropa, Benelux und Nordeuropa.

Synco bietet ein breites Portfolio an drahtlosen und preiswerten Lösungen für professionelle Audio- und Videoübertragung. Dazu gehören Intercom-Systeme, Shotgun-Mikrofone, Audiofunksysteme mit Ansteckmikrofonen und Videofunkstrecken. Eingesetzt werden die Produkte vor allem in Broadcast-, Film- und Werbeproduktionen sowie bei Live-Events.

Ein Highlight des Produktportfolios ist die Xtalk-Serie: Diese drahtlosen Intercom-Systeme ermöglichen zuverlässige Team-Kommunikation mit bis zu 13 Teilnehmern über Distanzen von bis zu 500 Metern. Der Signalverstärker Xtalk Link ermöglicht sogar die fast unbegrenzte Erweiterung des Intercom-Systems.

Ergänzt wird das Portfolio durch die Shotgun-Mikrofone D2 und D2 Wireless. Sie überzeugen mit ihrem Klang und äußerst geringer Latenz, so NMAV. Als Teil der Interview-Sparte sorgen auch die diversen Audiofunkstrecken mit Ansteckmikrofonen für unkomplizierte Aufnahmen. Des Weiteren rundet die Videofunkstrecke XVision HD das Portfolio ab und erlaubt Monitoring-Anwendungen am Set.

Mit Synco im Portfolio von New Media AV wird das Produktangebot des Nürnberger Distributors im professionellen Videosegment optimal erweitert.

»Es ist uns eine besondere Freude, künftig mit Synco zusammenzuarbeiten«, so New Media AVs Geschäftsführer Johannes Bauer. »Besonders die drahtlosen Intercom-Systeme der Xtalk-Serie verfeinern das Produktportfolio bei New Media AV. Sie sind eine ideale Ergänzung für Live-Produktionen und große Sets. Dank des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Kompatibilität mit unseren bestehenden Marken sehen wir in dieser Partnerschaft eine starke Erweiterung unseres Angebots.«

Charlie, Mitgründer von Synco, betont: »Seit fast 30 Jahren ist New Media AV ein renommierter Anbieter führender professioneller Audio- und Videolösungen. Jahrzehntelange Erfahrung und ausgeprägte technische Expertise machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für Synco. New Media AV erfasst die Marktanforderungen präzise – die Lösungen verbinden Weitblick mit Praxistauglichkeit und entsprechen damit Syncos Fokus auf Effizienz und Qualität. Ein reaktionsschneller Service stärkt die Partnerschaft zusätzlich und bestätigt New Media AV als strategischen Partner von Synco.«

Fachhändler in der DACH-Region sowie in Zentral-Osteuropa, Benelux und Nordeuropa können sich ab sofort an New Media AV wenden, um die Produkte von Synco zu beziehen.