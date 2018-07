Gahrens + Battermann übernimmt HST

Gahrens + Battermann integriert die Hamburg Showtechnik HST GmbH und nimmt Christian Kostiuk in die Geschäftsführung auf.

Der Veranstaltungstechnik-Dienstleister Gahrens + Battermann mit Hauptsitz in Bergisch Gladbach übernimmt die in Hamburg ansässige Hamburg Showtechnik HST GmbH. Das Unternehmen wird bei Gahrens + Battermann eingegliedert.

Die Hamburg Showtechnik wurde von Christian und Torben Kostiuk gemeinsam mit Oliver Sperling über 20 Jahre erfolgreich auf dem Hamburger Veranstaltungsmarkt betrieben. Gahrens + Battermann war auch bis dato schon mit einer Niederlassung in Hamburg vertreten. Mit dem Stichtag 16. Juli 2018 hat Gahrens + Battermann nun den Geschäftsbetrieb und die Mitarbeiter der Hamburg Showtechnik HST GmbH übernommen und wird diese in seine Hamburger Niederlassung integrieren. Der bisherige HST-Geschäftsführer Christian Kostiuk wird nun Mitglied der Geschäftsführung von Gahrens + Battermann. Oliver Sperling wird künftig die kombinierten Aktivitäten von Gahrens + Battermann in Hamburg leiten.

Das G+B-Team in Hamburg führt die bestehenden Geschäftsbeziehungen der Hamburg Showtechnik weiter und übernimmt in diesem Zuge die Betreuung einiger Hamburger Top-Locations sowie nationaler Großveranstaltungen von HST. Christian Kostiuk betreut weiterhin seinen bestehenden Kundenstamm und wird sich gemeinsam mit Jörg Hendrichs, ebenfalls Geschäftsführer bei Gahrens + Battermann, dem unternehmensweiten Neukundenvertrieb widmen.