Florian Fraas wird Sales Manager bei Annova Systems

Florian Fraas übernimmt bei Annova Systems die Position des Sales Managers. Sein Fokus wird auf ausgewählten Medienunternehmen im deutschsprachigen Raum und dem Ausbau internationaler Vertriebsaktivitäten liegen.

Nach Stationen in der Medienproduktion, unter anderem bei der Bavaria Production Services sowie der Alexanderfilm, wechselte Florian Fraas in den Herstellerbereich. Hier hat er erste Vertriebserfahrungen bei Pinnacle Systems und Digidesign im PreSales gesammelt, bevor er als Territory Account Manager in den Audio & Videovertrieb zu Avid gewechselt ist. Nach einer langjährigen Station bei der Vitec Videocom als Territory Manager DACH & Eastern Europe wechselte er nun von Grass Valley zu Annova Systems. Neben seinen Erfahrungen im Channel-Management und Direktvertrieb verfügt er über ein breites Netzwerk bei Herstellern, Vertriebspartnern und Kunden.

Als Sales Manager bei Annova wird Florian Fraas einen Fokus auf ausgewählte Medienunternehmen in der DACH Region legen. Darüber hinaus wird er das Annova Sales-Team bei der Erschließung neuer internationaler Kunden und Märkte unterstützen.

»Ich freue mich sehr, mich in dieser aufregenden Zeit bei einem erfolgreichen und innovativen Hersteller wie Annova einzubringen«, so Fraas. »Zusammen mit unseren Partnern möchte ich mich den aktuellen Herausforderungen für neue Verbreitungswege, Erzählformen und das veränderte Konsumverhalten stellen und maßgeschneiderte Systemlösungen für unsere potenziellen Kunden erarbeiten.«

Trevor Spielmann, Head of Sales bei Annova, sagt: »Wir freuen uns sehr, mit Florian Fraas einen weiteren, erfahrenen Sales Manager bei Annova zu begrüßen, um neue Potenziale zu erschließen und somit ein solides und nachhaltiges Wachstum zu fördern.«