MediaTech Con: Geballtes Konferenzangebot

Ein vielfältiges Programm bietet die Zusammenführung des neuen Konferenzformats MediaTech Con mit den tradierten Fachveranstaltungen Changing the Picture (CTPix) und VR NOW Con & Awards. Dazu wird am 14. und 15. November in die Medienstadt Babelsberg eingeladen.

MediaTech Con greift in sechs Sessions, die in englischer Sprache von internationalen Referenten gehalten werden, aktuellen Diskussionsstoff auf. Unter der Überschrift »Trio Infernale? The inexorable convergence of Media, Tech and Data« geht man dem angeblichen Allheilmittel für immer komplexere, chaotischere und wettbewerbsgetriebene Märkte auf den Grund: Big Data«.

Highlight von VR Now ist die dritte Verleihung des VR Con Awards. Im Konferenzteil wird unter anderem Sean Stewart von Magic Leap mit einem Bericht über das neue Mixed Reality Headset des US-Startups auftreten. Dem ultimativen Potenzial von VR will sich Kent Bye (»Voices of VR«) annähern. John Canning und Cannes-Preisträger Eric Shamlin (Digital Domains) vermitteln Erkenntnisse zur Implementierung immersiver Medien in IP-Umgebungen.

Zum sechsten Mal lädt Changing the Picture ein. Zum Einstieg diskutieren Amazon Vice President Pete Thompson, Philip MC Lauchlan (Chefentwickler Mirriad, UK) und Mark Harrison vom britischen DDP-Netzwerk die Rolle von Spracherkennungssystemen, Suchalgorithmen. Empfehlungs-Engines und personalisierten Inhalten. Über »AI for Storytelling and Film: Scriptwriting and Workflows« informieren Deb Ray (Gründer und CEO der KI-Plattform für Inhalte-Produzenten RivetAI, USA) und der britische Filmemacher Oscar Sharp, der mit »Sunspring« den ersten von einer KI geschriebenen Film schuf. Europäische Antworten auf Netflix & Co suchen Soumy Sriraman (BritBox-Plattform von BBC und ITV). Robert Amlung (ZDF) und Alexandar Vassilev (Chef der neuen gemeinsamen Plattform von Discovery Channel und ProSiebenSat.1).

Die Karten zum Early Bird-Preis von 159 Euro (Studenten 39 Euro) berechtigen zur Teilnahme an allen Konferenzen.