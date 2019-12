Jetzt auch in Polen: Ludwig Kameraverleih

Ludwig Kameraverleih hat Non-Stop Film Service mit Sitz in Warschau übernommen und etabliert damit einen Standort in Polen.

Der Firmengründer, Zbigniew Kula, hat Non-Stop Film Service Anfang der 90er gegründet und in mehr als 20 Jahren zu einem leistungsfähigen Rental mit einer starken Position am polnischen Markt entwickelt. Nun wird Non-Stop Film Service Teil von Ludwig Kameraverleih.

Im Zuge der Übergabe wurde ein neuer, großzügiger Standort bezogen und das Angebot an Equipment erweitert. Nun können die Kunden auch in Polen auf ein starkes Portfolio an modernem Kamera-, Licht- und Bühnen-Equipment zurückgreifen und den bewährten Service von Ludwig Kameraverleih nutzen.

Außerdem verfügt Non-Stop Film Service als etablierter Rental über ein ausgezeichnetes Partnernetzwerk und eröffnet deutschen Filmschaffenden die Möglichkeit, gemeinsam mit lokalen Crews ihre Produktionen erfolgreich zu realisieren.