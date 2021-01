Auf der Event-Plattform https://x-dream.events streamt die x-dream-group live aus ihrem Münchner Studio und den Home Offices zahlreichen Partner.

Die x-dream-group freut sich auf ihre erste internationale virtuelle Konferenz für Media-IT-Experten, die sie gemeinsam mit Herstellerpartnern vom 26. bis 28. Januar 2021 auf der Event-Pattform https://x-dream.events streamen wird.

Während der dreitägigen Veranstaltung haben Interessierte die Möglichkeit, Live-Interviews und Online-Podiumsdiskussionen zu verfolgen, neue Kontakte in persönlichen Gesprächen zu knüpfen, Produkteinblicke in Demos zu erhalten oder an Live-Time-Networking und Q&A-Sessions teilzunehmen. Die Event-Plattform bietet ein hohes Maß an Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Interaktivität — in einem sicheren virtuellen Raum.

Täglich von 10.00 – 18.00 Uhr werden unterschiedliche Themenbereiche rund um Produktion, Management und Delivery im Fokus stehen. Unter anderem geht es unter anderem um folgende Themen und Fragestellungen:

Remote Ingest Workflows — 7 things to consider

— 7 things to consider Paying for Transcoding ? The added value of enterprise software

? The added value of enterprise software Well-structured Media Archives — 5 use cases

— 5 use cases Asset aggregation for OTT publishing — a guide to a successful solution

»Wir alle erleben immer noch die Pandemie und ihre Auswirkungen auf unsere Kommunikation. Wir haben momentan noch nicht die Möglichkeit, uns wieder bei persönlichen Besuchen oder auf internationalen Messen zu treffen«, erklärt Jutta Schönhaar, die Geschäftsführerin der x-dream-distribution. »Wir können jedoch in Kontakt bleiben und unser Wissen virtuell miteinander teilen. Aus diesem Grund haben wir uns für diese Konferenz und die x-dream.events-Website entschieden. Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie dort nächste Woche begrüßen zu dürfen!«

Das vollständige Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie auf https://x-dream.events

Treffen Sie das Team online vom 26. bis 28. Januar 2021 von 10.00 bis 18.00 Uhr MEZ

Über x-dream-group

Die x-dream-group ist der Zusammenschluss der x-dream-media, einem europaweit agierenden Software-Integrator, der sich voll und ganz der Medien-IT verschrieben hat und der x-dream-distribution, einem Großhändler, der ein reichhaltiges Portfolio ausgewählter Mediensoftware-Produkte und -Hersteller in EMEA vertreibt.

Über x-dream-distribution GmbH

Die x-dream-distribution GmbH ist ein international tätiges Unternehmen, das Softwareprodukte für die Broadcast-Industrie vertreibt. Wir arbeiten eng mit vertrauenswürdigen Herstellerpartnern aus der ganzen Welt und in Europa ansässigen Channel-Partnern zusammen. Die Mission der x-dream-distribution ist es, interessante, innovative und gut entwickelte Produkte auf den Markt zu bringen und starke Vertriebskanäle für ihre Hersteller aufzubauen. Unsere Vision ist es, alle relevanten Bausteine der End-to-End File- und Stream-basierten Workflows der Broadcast-Industrie abzudecken.

www.x-dream-distribution.com