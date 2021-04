Gravity Media: Deutsche Niederlassung umgezogen

Die deutsche Niederlassung von Gravity Media ist umgezogen: von Hürth nach Brühl.

Gravity Media hat in Deutschland in den vergangenen Jahren mit seinem schnellen und zuverlässigen Dry-Hire-Service für nationale und internationale Kunden ein beträchtliches Wachstum erzielt, teilt das Unternehmen mit. Um den Raum für weiteres Wachstum zu schaffen, hat die deutsche Niederlassung größere und bessere Räumlichkeiten angemietet. Dabei bleibt das Unternehmen weiterhin in der Metropolregion Köln, zog zehn Kilometer weiter nach Süden um und sitzt nun in Brühl.

Tom Gehring, Geschäftsführer von Gravity Media Deutschland: »Dieser Umzug ist sehr spannend für das gesamte Team hier, aber auch für unsere Kunden und Partner sowie die Content-Produktionsmärkte der Region im Allgemeinen. Auf dem neuen Gelände können wir uns in der Größe verdoppeln – und das haben wir auch fest vor.«

Das Team von Gravity Media in Deutschland ist jetzt in der Hamburger Straße 9 in Brühl zu Hause, die Räume in der Innungstraße in Hürth hat das Unternehmen aufgegeben. Die neuen Räumlichkeiten auf dem linken Rheinufer sind über die A555 vom Stadtzentrum Köln oder Bonn innerhalb von nur 20 Minuten zu erreichen.

»Zu den Highlights des neuen Standorts gehören die wesentlich größeren Lager- und Werkstattfläche, die uns für die Lagerung und den Aufbau unseres umfangreichen Mietparks zur Verfügung steht«, erläutert Tom Gehring. »Wir sind und bleiben einer der führenden Anbieter der neuesten 4K-Objektive und -Kameras in Deutschland — und haben den wahrscheinlich umfangreichsten Bestand an Avid- und EVS-Lösungen in Europa. Außerdem hat das neue Gelände einen eigenen Parkplatz, leicht zugängliche Laderampen und eine 100-MB-Internet-Standleitung.«

Das Team ist weiterhin vollständig in das globale Support-Netzwerk der Gravity Media Group eingebunden, einschließlich enger Beziehungen zu wichtigen Herstellern und Rechteinhabern.