Leader künftig im Vertrieb bei SHM Broadcast

Leader Electronics of Europe expandiert in Deutschland mit dem neuen Vertriebspartner SHM Broadcast.

Leader Electronics of Europe hat SHM Broadcast zum Distributor in Deutschland ernannt. SHM Broadcast ist seit über 20 Jahren führender Anbieter von Broadcast-Equipment und bietet Beratung, Verkauf, Schulung und Support für öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanstalten, Kabelnetz- und Satellitenbetreiber sowie die führenden Telekommunikationsunternehmen in Deutschland.

SHM Broadcast wird die gesamte Palette der Test- und Messgeräte von Leader und Phabrix anbieten, darunter:

Den brandneuen LeaderPhabrix LPX500 – ein simultaner hybrider IP/SDI-Waveform-Monitor mit vier Eingängen und zwei unabhängigen Bildschirmen

Die Leader ZEN-Serie hybrider IP/SDI-Waveform-Monitore und Rasterizer, jetzt mit fortschrittlicher WebRTC-Technologie für den Remotebetrieb

Die Phabrix Qx-Serie – Waveformmonitore und kompakte Rasterizer für fortschrittliche hybride IP/SDI-, 4K/UHD-, HDR/WCG-Erzeugung, Analyse und Überwachung

Die Phabrix Sx-Serie – Handheld-Geräte für hybride IP/SDI- und Physical-Layer-Analysen (Eye/Jitter), Analysen für mobile Anwendungen und Feldtests

Den Leader LT4670 Hybrid-IP/SDI-Sync-Generator, kompatibel mit Black-Burst/Tri-Level-Sync/PTP-Signalen

Jürgen Helscher, CEO von SHM Broadcast, kommentiert: »Test- und Messgeräte sind in der Broadcast-Industrie von entscheidender Bedeutung; sie sind eine Lebensader für die Unterstützung der laufenden und vielfältigen technologischen Veränderungen, denen unsere Kunden gegenüberstehen. Die renommierten Test-, Mess- und Überwachungsinstrumente von Leader sind eine bedeutende Erweiterung des Technologieangebots von SHM und wir erwarten, dass sie bei den Kunden sehr beliebt sein werden.«

Martin Mulligan, COO, Leader Electronics of Europe, ergänzt: »SHM Broadcast ist ein hoch angesehener Broadcast-Distributor in Deutschland, der über umfangreiche Erfahrungen und Branchenkenntnisse verfügt. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um unsere Marktpräsenz und unseren Kundenstamm auf dem deutschen Markt auszubauen.«