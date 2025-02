G&D, VuWall und Tritec schließen sich zusammen

Die strategische Akquisition soll neue Möglichkeiten für Innovation und Marktwachstum eröffnen.

Die Guntermann & Drunck GmbH (G&D), Anbieter von Hochleistungs-KVM-Lösungen, gehört zu Naxicap, einer Private-Equity-Gesellschaft. Diese hat nun nach G&D und Tritec auch VuWall übernommen. Mit der Aufnahme von VuWall werde die Gruppe durch erhebliche Synergien weiter gestärkt, um die Kontrollraumbranche zu transformieren und Kunden weltweit umfassende End-to-End-Lösungen anzubieten.

Diese Zusammenarbeit vereine die Stärken der Gruppe, wobei das Know-how von VuWall in der Softwareentwicklung die Hardware-Lösungen von G&D und Tritec ergänzen soll. Gemeinsam bietet die Gruppe demnach ein umfassendes und vollständig integriertes Portfolio.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Thorsten Lipp, CEO von G&D, auch als CEO von VuWall fungieren und die strategische Ausrichtung beider Unternehmen vorantreiben. Paul Vander Plaetse, Gründer und ehemaliger CEO von VuWall, wird die Position des Chief Marketing Officer (CMO) für G&D und VuWall übernehmen und die globale Marketingstrategie der Gruppe leiten.

»Die Kombination der erstklassigen KVM-Technologie von G&D mit den innovativen IP-basierten Videowandlösungen von VuWall ebnet den Weg für ein beispielloses Marktwachstum und technologische Fortschritte in Kontrollraumumgebungen«, so Thorsten Lipp. »Unsere Kunden werden von nahtlos integrierten Lösungen profitieren, die nicht nur den Betrieb vereinfachen, sondern auch die Sicherheit erheblich verbessern und die Effizienz steigern.«

Joseph Pacher-Theinburg von Naxicap fügte hinzu: »Diese Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Mission, die besten Lösungen in der Kontrollraumbranche zusammenzubringen. Durch die Nutzung der Stärken des Softwareentwicklungsteams von VuWall in Kombination mit der Hardware-Expertise von G&D und Tritec eröffnen wir neue Möglichkeiten für Innovation und Marktwachstum.«