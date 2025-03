Broadcast Innovation Day 2025

Broadcast Solutions lädt die Broadcast- und Medienbranche ein zum Broadcast Innovation Day am 8. Mai 2025.

Die Broadcast Solutions GmbH lädt erneut Experten der Broadcast und Medienbranche zum traditionellen Broadcast Innovation Day (BID) ein. Am 8. Mai 2025 öffnet das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Bingen am Rhein die Türen für einen Tag voller Präsentationen, Diskussionen sowie Live-Demonstrationen führender Hersteller und Entwickler aus der Branche.

»Als führender Systemintegrator in Europa und in anderen Teilen der Welt, sehen wir es als unsere Aufgabe, allen Fachleuten, die Technologien für Broadcast und Medien implementieren, einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen zu bieten«, sagt Maximilian Breder, COO von Broadcast Solutions. »Indem wir unser Unternehmen für Besucher öffnen und eng mit unseren Industriepartnern zusammenarbeiten, schaffen wir eine Plattform, um Innovationen hautnah erlebbar zu machen.«

Rund 40 namhafte Hersteller werden auf dem Broadcast Innovation Day in einer Ausstellung ihre neuesten Entwicklungen präsentieren und Einblicke in ihre Innovationen geben. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, sich aktuelle Projekte von Broadcast Solutions anzusehen und einen Blick auf im Bau befindliche Ü-Wagen zu werfen.

Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden zudem ein umfangreiches Vortrags- und Diskussionsprogramm: Auf der Bühne im Eventzelt des BID 2025 werden über den gesamten Tag hinweg Fachpräsentationen und Panel-Diskussionen mit Experten aus der Branche stattfinden.

Der Broadcast Innovation Day findet am 8. Mai von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Der Eintritt ist für Fachbesucher kostenlos. Weitere Informationen zum Programm, zur Ausstellerliste gibt es unter: www.broadcast-innovation-days.com.

»Wir laden alle, die Broadcast- und Medientechnologien gestalten, herzlich zu uns ein. Kommen Sie vorbei, erleben Sie Innovationen aus nächster Nähe und tauschen Sie sich mit Branchenexperten aus«, so Rainer Kampe, CTO von Broadcast Solutions.