Am 8. Mai richtet Broadcast Solutions den Broadcast Innovation Day am Hauptsitz in Bingen am Rhein aus.

Mit der neuen Ausgabe des Broadcast Innovation Day präsentiert Broadcast Solutions Technologien und Referenten, um über Innovationen und Trends in der Live-Übertragungs- und Medienbranche zu informieren.

Dabei sei der Broadcast Innovation Day weit mehr als eine Messe, so der Ausrichter. Man treffe viele bekannte Gesichter in einer familiären Umgebung, könne sich an den Ständen informieren, Ideen austauschen und bei den Podiumsdiskussionen mehr über die Zukunft der Branche erfahren.

Übertragungswagen – fertiggestellt oder im Bau

Im Außenbereich zeigt Broadcast Solutions mehrere Übertragungswagen – entweder im Bau oder fertiggestellt, von großen Anhängern und Lastwagen bis hin zu kleinen Kastenwagen. Man wolle den Besuchern einen exklusiven Einblick in die modernsten Übertragungswagen und deren Bauweise bieten.

In kurzen Präsentationen stellen Mitarbeitende von Broadcast Solutions Projekte vor und stehen anschließend für ausführliche Gespräche zur Verfügung. In den Präsentationen geht es um folgende Themen.

• Digitalmedien-Übertragung der nächsten Generation

• Dezentrale und hybride Remote-Produktionen

• Software-basierte Mehrzwecklösungen

• Das optimierte Produktionsmodell für Übertragungswagen

• Bewährte VAR-Lösungen für sich entwickelnde Märkte

Nachhaltigkeit in der TV-Produktion

Mit der Weiterentwicklung der Rundfunk- und Fernsehproduktionsbranche ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein Ziel – sie ist eine Notwendigkeit. Angesichts wachsender Umweltbedenken und des kollektiven Bestrebens, den CO2-Fußabdruck zu verringern, suchen Rundfunkanstalten, Produktionsfirmen und Technologieanbieter nach neuen Wegen, um ihre Betriebsabläufe umweltfreundlicher zu gestalten.

Dieses Panel bringt führende Branchenexperten zusammen, um Strategien, Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Produktion in der Praxis zu erörtern. Von innovativen Praktiken bis hin zu gewonnenen Erkenntnissen werden die Redner Einblicke geben, die nicht nur zu Veränderungen inspirieren, sondern auch die Zukunft der umweltbewussten TV-Produktion beleuchten.

Softwaredefinierte Produktion

Die Produktionstechnologie entwickelt sich rasant weiter, wobei der Trend dank softwaredefinierter Arbeitsabläufe zu flexibleren, effizienteren und skalierbareren Lösungen geht. Sendeanstalten und Produktionsfirmen setzen auf elastische Produktionsmodelle, die Ressourcen maximieren und Abläufe vereinfachen. Dieses Panel wird sich mit den wichtigsten Herausforderungen und Chancen dieses Wandels befassen und dabei entscheidende Themen wie Produktionsplanung, Ressourcenmanagement, Infrastruktur als Code, dynamische Bereitstellung, gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Systemintegration und Skalierbarkeit untersuchen.

Branchenführer werden Einblicke geben, wie diese Innovationen traditionelle Geschäftsmodelle verändern und die Zukunft der Live-Produktion gestalten.

Zur Anmeldung für den BID geht es hier.