News: Kurz und knackig – KW 20/2025

Über 80% des Radiokonsums in der Schweiz laufen über digitale Quellen. Die UKW-Abschaltung der SRG-Wellen zu Jahresbeginn führte zunächst – wie beim UKW-Ende in Norwegen oder beim DVB-T Einstieg in Deutschland – zu leichten Rückgängen der Nutzung. Die Radio-Hörzeiten sind für die Deutschschweiz am besten, wo auch viele Privatradios nicht bis zum offiziellen UKW-Aus Ende 2026 warten.