Qvest baut Partnernetzwerk in Nordamerika aus

Qvest stärkt Partnernetzwerk in Nordamerika für zukunftsfähige Media Workflows und Content-Distribution.

Mit der Vertiefung der langjährigen Partnerschaften mit Signiant und Telestream sowie einer neuen Allianz mit Providius stärkt Qvest seine Position als führender Systemintegrator und Technologieberater auf dem nordamerikanischen Markt.

Die Medienbranche steht vor immer komplexeren Anforderungen: Workflows werden vielschichtiger, während gleichzeitig der Wandel zu Cloud-, IP- und Remote-Produktionsumgebungen an Dynamik gewinnt. Mit dem Ausbau seines Partnernetzwerks unterstützt Qvest gezielt führende Medienunternehmen in Nordamerika dabei, diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Die integrierten Technologien ermöglichen schnellen und sicheren Datentransfer, effiziente Medienverarbeitung, zuverlässige Quality Assurance und präzises Echtzeit-Monitoring – nahtlos eingebettet in das skalierbare Lösungsportfolio von Qvest.

Durch die vertiefte Partnerschaft mit Signiant stärkt Qvest seine Kompetenzen für intelligente, sichere und performante Datentransfers entlang der gesamten Content-Kette. Medienunternehmen profitieren von deutlich beschleunigten Austauschprozessen – gerade bei datenintensiven News-, Sport- und Live-Produktionen – ohne Abstriche bei Sicherheit oder Effizienz.

Auch die erweiterte Zusammenarbeit mit Telestream setzt neue Maßstäbe in Media Processing und Quality Assurance. Durch die nahtlose Integration von Lösungen für Workflow-Orchestrierung, Ingest, Playout, Live Capture und Archivierung bietet Qvest zukunftsfähige Tools, mit denen Medienunternehmen ihre Workflows optimieren und höchste Qualitätsstandards zuverlässig einhalten können.

Die neue Partnerschaft mit Providius bringt Echtzeit-Transparenz in IP-basierte Netzwerke: Mit umfassendem Monitoring – auch für ST 2110, NDI und hybride Setups – können Ausfallzeiten reduziert, Performance optimiert und der Betrieb zukunftssicher gestaltet werden.

»Mit dem Ausbau unseres Partnernetzwerks in Nordamerika unterstreichen wir unser Commitment, innovative Lösungen zu liefern, die auf die spezifischen Herausforderungen des Marktes zugeschnitten sind«, sagt Tim Day, SVP Broadcast Transformation bei Qvest. »Die Integration fortschrittlicher Technologien von Signiant, Telestream, Providius und weiteren Partnern versetzt uns in die Lage, Effizienz und Resilienz in den Betriebsabläufen unserer Kunden deutlich zu steigern – ob für Live- oder File-basierte Workflows, On-Prem oder in der Cloud.«

Mit wachsender Präsenz in Nordamerika kombiniert Qvest lokale Marktkenntnis mit globaler Innovationskraft. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung in Systemintegration, Cloud-Transformation und Workflow-Automatisierung unterstützt Qvest Medienunternehmen dabei, sich technologisch zukunftsfähig aufzustellen – für eine Branche im stetigen Wandel.