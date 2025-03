Ufa startet Wettbewerb mit Fokus auf die zweite Lebenshälfte

Die gestartete Serienausschreibung #PerspectiveMatters richtet sich an Filmschaffende und Autor_innen im Alter von 50 Jahren oder älter.

Die Ufa startet erneut eine Initiative, um die vielfältige Gesellschaft in TV und Streaming immer besser abzubilden. Ein Fokus des Ufa internen Diversity Circles ist die Repräsentation älterer Menschen in der Medienlandschaft.

Sascha Schwingel, CEO Ufa, sagt: »Wir als Programmmacher:innen haben eine Verantwortung für ein großes Publikum. Zu dieser Verantwortung zählt auch, unsere Gesellschaft in unseren Programmen und Formaten so zu erzählen, wie sie ist, nämlich in all ihrer Vielfalt. Vielfalt ist mehr als nur ethnische Herkunft oder Geschlecht – sie umfasst auch das Alter. Die aktuelle Ausschreibung unseres Wettbewerbs #PerspectiveMatters trägt dazu bei, dass die Erfahrungen und Ideen von Menschen Ü50 sichtbarer werden und somit die kulturelle Vielfalt im Fernsehen und Streaming unterstützt wird. Durch einen stärkeren Fokus auf 50+ können wir gezielt Geschichten erzählen, die die Perspektive auf diese Generation lenken. Und so freue ich mich auf spannende und inspirierende Einreichungen.«

Dorothea Goldstein, Ausführende Produzentin und Patin der Rubrik Alter im Ufa Diversity Circle: »Älter werden betrifft uns alle. Ob persönlich oder in der demografischen Entwicklung in Deutschland in den kommenden Jahren. Der Renteneintritt liegt aktuell bei 67 Jahren, aber mit 50 Jahren – mitten im Leben und bei voller Kaufkraft – sind wir schon nicht mehr in der werberelevanten Zielgruppe. Allein in diesen 17 Jahren – und natürlich auch darüber hinaus – liegt so viel ungenutztes Geschichtenpotential. Ich schaue Serien in allen Altersgruppen, aber ich freue mich auf ein paar neue »Held_innen«, auf dramatische, schlaue, lustige und mutige Geschichten aus der 2. Lebenshälfte.«

Bis zum 11. Mai 2025 werden fiktionale Serien-Formate mit einer Folgenlänge von 15 bis 45 Minuten gesucht. Auch Doku- oder Docutainment-Formate sind willkommen. Die beste Idee wird mit einem Preisgeld von 3.000 Euro honoriert und erhält die Chance auf eine Stoffentwicklung mit dem Ziel einer seriellen Verfilmung. So ist aus der siegreichen Idee »Das unorganisierte Verbrechen« des letzten #PerspectiveMatters Wettbewerbs ein Kurzfilm produziert worden, und derzeit laufen Gespräche bezüglich der weiteren Zusammenarbeit.

Die Auswahl und Kürung erfolgen durch eine Jury, bestehend aus den prominenten Persönlichkeiten Marika George (Vorstandsvorsitzende Götz George Stiftung), den Schauspielern Tom Keune und Tayfun Bademsoy sowie Regisseurin und Autorin Petra K. Wagner und den Ufa internen Jury-Mitgliedern Nataly Kudiabor (Geschäftsführerin Ufa Fiction), Dorothea Goldstein (Ausführende Produzentin Ufa Fiction, Mitglied Diversity Circle), Stefanie Fiebig (Postproduktionskoordinatorin Ufa Fiction), Rainer Hassenewert (Head of Research & Digital Insights) sowie dem Diversity Circle der Ufa. Mehr Informationen rund um die Ufa-Serienausschreibung #PerspectiveMatters gibt es hier.

Im Rahmen einer Selbstverpflichtung dokumentiert die Ufa seit 2020 als erstes Produktionsunternehmen im deutschsprachigen Markt die Entwicklung der Sichtbarkeit von bislang unterrepräsentierten Gruppen wie Frauen, PoC, Queer, ältere Leute sowie Menschen mit Behinderung in Haupt- und Nebenrollen der eigenproduzierten Serien und Filme sowie Shows und Dokumentationen.