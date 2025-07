Ufa: Rückkehr in die Hauptstadt

Die Ufa will mit neuem Standort in Berlin ihre kreative und strategische Ausrichtung stärken.

Nach drei Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmensgeschichte am traditionsreichen Medienstandort Potsdam-Babelsberg schlägt die Ufa ein neues Kapitel auf – und kehrt 2026 mit ihrem Headquarter zurück in die pulsierende Hauptstadt Berlin. Mit dem Umzug treiben CEO Sascha Schwingel und COO Natalie Clausen die strategische Neuausrichtung der Ufa konsequent voran. Ab dem ersten Halbjahr 2026 sollen die etwa 130 Mitarbeitenden in den neuen Räumlichkeiten am Schöneberger Ufer tätig sein.

Dieser Schritt ist weit mehr als ein Ortswechsel. Er ist Teil eines umfassenden Transformationsprozesses innerhalb der Ufa-Firmengruppe, der die Ufa strategisch und kulturell zukunftsorientiert aufstellt: mit einer New Leadership Kultur, die Innovation, Agilität und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt, mit klarer Haltung und dem Bekenntnis zu den bereits gelebten Werten Offenheit, Vielfalt, Toleranz und Veränderung.

Natalie Clausen, COO Ufa: »Die Ufa wieder in Berlin – das ist für uns ein kraftvoller Schritt, der kulturell wie wirtschaftlich sinnvoll ist. Als breit aufgestelltes Medienunternehmen müssen wir dort sein, wo viel passiert – mitten im kreativen Puls der Gesellschaft, nah dran am Zeitgeist, an den Talenten, den Partner_innen und den Konsument_innen. Mit dem Umzug stellen wir die Weichen für Innovation, Vernetzung und neue Inhalte, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Dazu gehört nach vielen Jahren in Potsdam-Babelsberg, in denen wir höchst professionell und erfolgreich mit der Potsdamer und Brandenburger Politik und Wirtschaft zusammengearbeitet haben und dafür äußerst dankbar sind, ein Neustart in Berlin. Unsere neuen Geschäftsräume werden derzeit gebaut und ich freue mich sehr, dass wir hier aktiv gestalten und auf einen energiegeladenen Start mit allen Kolleg_innen in der Hauptstadt in 2026!«

Mit dem Umzug und weiteren jüngeren Maßnahmen der Transformation arbeitet die Ufa an einer strategischen Neuausrichtung und reagiert damit auf die dynamischen Veränderungen in der Medienlandschaft und im Medienkonsum. In Berlin erwartet das Unternehmen eine inspirierende Umgebung: ein kulturelles Medienzentrum, in dem sich Politik, Demokratie, Kunst, Musik, Medien und Diversität begegnen. Wo Subkultur auf Hochkultur trifft, wo sich die Heimat von zahlreichen kreativen Köpfen, Filmschaffenden, Creatoren, Agenturen befindet – hier will die Ufa Zukunft gestalten.

Der neue Standort vereint den Großteil der Mitarbeitenden der Hauptstadtregion unter einem Dach und schafft ein Arbeitsumfeld für alle Kolleg_innen, das auf Kollaboration, Agilität und einer modernen Arbeitskultur ausgerichtet ist. Die Räumlichkeiten, die sowohl ökologisch und nachhaltig sind als auch ein vernetztes und kreatives Arbeiten ermöglichen, tragen dazu bei, dass der Teamgeist und die Zusammenarbeit über Bereiche hinweg gestärkt wird und schaffen zudem eine Begegnungsstätte für Talente und Partner_innen, betont die Ufa.

Trotz des Wechsels des Headquarters bleibt die Ufa der Stadt Potsdam und dem Land Brandenburg verbunden: Die Produktion und die Postproduktion von »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« ziehen zusammen und verbleiben am Standort Studio Babelsberg. Auch das markante Außenset der erfolgreichen Daily, der Kolle-Kiez, bleibt fest in Potsdam-Babelsberg verankert – ein klares Bekenntnis zur Region, zu gewachsenen Strukturen und zu den kreativen Potenzialen vor Ort. Der Aufbruch nach Berlin ist ein Schritt nach vorn, ohne Brandenburg aus dem Blick zu verlieren.