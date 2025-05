News: Kurz und knackig – KW 19/2025

Nachdem das SWR-Dokufestival wegen des »Reformprozesses« gestrichen wurde, wird der SWR-Dokumentarfilmpreis erstmals am 13.11. beim Internationalen FIlmfestival Mannheim Heidelberg in Kooperation mit der Medien- und Filmgesellschaft BaWü verliehen. Preise in drei Kategorien werden mit zusammen 28.000 € dotiert.