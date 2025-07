News: Kurz und knackig – KW 29/2025

In den Mobilfunknetzen bestehen weiterhin regionale Lücken, so die Bundesnetzagentur nach Auswertung von 145.000 Nutzermeldungen. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegen mit 1,12% der Messpunkte über dem Bundesschnitt von 0,76%. In 1,27% der Fälle war nur 2G verfügbar, in Mecklenburg-Vorpommern waren das 2,25%.