Lösungen für TV-as-a-Service

Qvest und AgileTV geben auf der Cabsat 2025 eine neue strategische Partnerschaft bekannt.

Gemeinsam bieten Qvest und AgileTV eine vollständig verwaltete, modulare und skalierbare TV-as-a-Service (TVaaS)-Lösung an, die speziell auf die Bedürfnisse von Plattformbetreibern, einschließlich Internetdienstanbietern und regionalen Telekommunikationsunternehmen in der MENA-Region, zugeschnitten ist.

Die gemeinsame Lösung von Qvest und AgileTV ermöglicht es Betreibern in der MENA-Region, ein profitables TVaaS-Angebot in ihr Portfolio zu integrieren und ein konsistentes Nutzererlebnis zu bieten – ohne eigene interne TV-Betriebsteams aufbauen zu müssen. Die Lösung kombiniert Qvests umfassende Expertise in der Systemintegration von Medientechnologien mit der etablierten cloudbasierten Serviceplattform von AgileTV. Über eine einheitliche Benutzeroberfläche werden sowohl OTT- als auch Pay-TV-Inhalte bereitgestellt, wodurch die Navigation erleichtert und die Abwanderung von Abonnenten reduziert wird. Dank des modularen Aufbaus bietet die Lösung maximale Flexibilität und unterstützt unterschiedlichste technische Umgebungen – ob lokal betrieben, in der Cloud oder in hybriden Setups. Dies erleichtert es regionalen Anbietern erheblich, wettbewerbsfähige TV-Dienste auf den Markt zu bringen – insbesondere für kleine und mittelgroße Anbieter.

»Diese strategische Partnerschaft vereint zwei sich ergänzende Stärken: AgileTVs innovative Plattform und Qvests umfangreiche Erfahrung als Systemintegrator und Transformationspartner«, sagt Tobias Künkel, Managing Director von Qvest Engage, eine Tochtergesellschaft von Qvest, die sich auf OTT-Lösungen und Services konzentriert. »Gemeinsam senken wir die Eintrittsbarrieren für kleinere und mittelgroße Anbieter in der MENA-Region, um profitable TV-Dienste zu starten. Wir ermöglichen es ihnen, ihre Zielgruppen zu erreichen, die Kundenabwanderung zu reduzieren und neue Einnahmequellen mit minimalem Betriebsrisiko zu erschließen.«

Die Partnerschaft beinhaltet zudem ein Umsatzbeteiligungsmodell, das hohe Anfangsinvestitionen vermeidet und ein nachhaltiges Geschäftswachstum durch die Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer unterstützt. Qvest begleitet die regionale Einführung mit technischer Beratung, Unterstützung beim Onboarding und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Dienste.