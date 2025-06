Stormarns Kreistag wird zum digitalen Vorreiter

MCI hat den Sitzungssaal des Kreistags des Kreises Stormarn umfassend umgestaltet und mit modernster Konferenztechnik ausgestattet, um ihn fit für die Zukunft zu machen.

Im März 2024 wurde MCI in diesem Zuge mit der ausgeschriebenen Modernisierung der Medientechnik beauftragt. Das Konzept, basierend auf dem Konferenzsystem von Vissonic hatte am Ende das beste technisch-wirtschaftliche Ergebnis geliefert.

Die Fertigstellung erfolgte fristgerecht im September 2024 und wurde Anfang 2025 um ein KI-basiertes Videosystem ergänzt, das unter anderem zur Durchführung hybrider Sitzungen dienen kann.

Bei der Modernisierung standen mehrere Herausforderungen im Raum. Die Akustik des Sitzungssaals musste verbessert werden, da die alte Technik häufig durch eine schlechte Audioqualität und Rückkopplungen zu Missverständnissen führte. Zudem war es wichtig, ein System zu integrieren, das den Datenschutzrichtlinien entspricht und gleichzeitig eine einfache Auswertung des Abstimmverhaltens ermöglicht. MCI hat diese Anforderungen durch eine individuelle Planung und Anpassung der Technik erfüllt.

Das Projekt umfasst die Installation neuer Konferenztechnik für alle Kreisvertreter_innen mit insgesamt 70 Tischsprechstellen und der Präsidentensprechstelle, sowie einer VIS-DCP2000-W-DNT Steuerzentrale. Zudem erfolgt eine Neuausstattung des Präsidiums und des Rednerpults. Zu den wesentlichen Komponenten zählen eine große 162“ Sharp/NEC LED-Wall, die hinter dem Präsidium positioniert wird und die alten Beamer ersetzt, sowie ein neues Lautsprechersystem mit Beam-Steering-Lautsprechern und Subwoofer von Fohhn, das für eine deutliche Klangverbesserung sorgt. Dieses ist alles darauf ausgelegt, die audiovisuelle Kommunikation zu optimieren und die politischen Diskussionen für alle Anwesenden klar und deutlich sichtbar zu machen. Auch das Zuschalten externer Personen, für beispielsweise Präsentationen, ist mit dem neuen System klar verständlich und sichtbar.

Die Element One Displays im Präsidium lassen sich bei Gebrauch aus dem Pult ausfahren und stören so die Optik des Saals im Normalfall nicht. Die Mikrofone des Rednerpults und die Konferenzanlage laufen über eine Biamp Tesira DSP, die für ein wirklich erstaunliches Echo-Canceling sorgt. So können Personen am Rednerpult, welches sich recht nahe an einer der Fohhn Lautsprecherzeilen befindet, frei um das Pult bewegen und sprechen, ohne dass es zu Rückkopplungen bei dennoch klarer Sprachverständlichkeit kommt.

Die Medienübertragung und Raumsteuerung erfolgen über Crestron NVX und Crestron CP4, wodurch die Bedienung der gesamten Technik erheblich vereinfacht wird, während bereits vorhandene Elemente wie beispielsweise die Licht- und Fenster-Lamellensteuerung in das Steuersystem integriert wurden.

In einem zweiten Schritt wurde die Videotechnik integriert. Der Kreistagsitzungssaal kann einfach, wie eine USB-Videokonferenzsystem an einem Laptop angeschlossen werden, sodass externe Teilnehmer_innen in die Sitzungen eingebunden werden können. Dies ist unter anderem auch die Voraussetzung für die Durchführung von hybriden Sitzungen, die ab dem 1.1.2027 in Schleswig-Holstein verpflichtend werden. Im Stromarner Kreistag würde dies, mit der neuen Technik schon heute gehen. Hierbei kommen vier Vissonic CDC-H30N PTZ-Kameras mit einer Speaker-Tracking-Funktion zum Einsatz, die automatisch den aktuellen Redner ins Bild rücken können und so eine reibungslose Kommunikation ermöglichen. Das Tracking wird durch das DCP2000 gesteuert, das Informationen an Crestron übermittelt. Dort ist für jede aktive Sprechstelle eine spezifische Kameraposition eingerichtet, die anschließend an den Vissonic CATC-B weitergegeben wird. Als Videomischer wird der Vissonic CATC-B verwendet und als NDI-SDI-Wandler kommt der Kiloview N5 zum Einsatz.

Mit der Implementierung hochwertiger Komponenten, wie der 162“ großen NEC LED-Wall und dem ausgereiften Konferenzsystem von Vissonic, werden nicht nur die technischen Möglichkeiten optimiert, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit entscheidend verbessert. Dank dieser Maßnahmen wird der Sitzungssaal nicht nur den aktuellen Standards gerecht, sondern ist auch bestens auf zukünftige Anforderungen vorbereitet.

Insgesamt stellt dieses Projekt einen wichtigen Schritt in die Zukunft der Kommunikationsinfrastruktur im Kreistagsitzungssaal dar und soll dazu beitragen, die Arbeit des Kreistages und seiner Ausschüsse noch effektiver und effizienter zu gestalten.