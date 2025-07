Softwarebasierte Bandenwerbung mit Uniqfeed

Uniqfeed erhält ligaweite Zulassung für den Einsatz virtueller Werbung in der Bundesliga.

Im Rahmen einer umfassenden Testreihe der DFL und von Sportcast als Host-Broadcaster hat das softwarebasierte System von Uniqfeed die Anforderungen für den Einsatz in der Bundesliga erfolgreich erfüllt. Nach Testeinsätzen bei mehreren Bundesliga-Übertragungen aus verschiedenen Stadien (das Video zeigt Bilder vom Test bei einem Heimspiel von Borussia Mönchengladbach) wurde das System zur virtuellen Überblendung der ersten Bandenreihe und der Cam Carpets nun für den ligaweiten Bundesliga-Einsatz bei international ausgestrahlten Live-Übertragungen freigegeben. Damit steht allen Clubs, die virtuelle Werbung einsetzen möchten, eine weitere technische Lösung zur Verfügung, um die internationale Sichtbarkeit ihrer Partner gezielt zu erhöhen.

Zielgruppengerechte Ansprache für internationale Märkte

Der Einsatz virtueller Werbung in der Bundesliga ermöglicht es Clubs, ihre Bandenwerbung gezielt an unterschiedliche internationale Märkte auszurichten – softwarebasiert, automatisiert und ohne zusätzlichen technischen Aufwand im Stadion. Mithilfe softwarebasierter Systeme kann das sichtbare Bandenbild in Echtzeit virtuell überblendet und im internationalen Übertragungssignal (World Feed) marktspezifisch angepasst werden.

So lassen sich die fünf internationalen Feeds, die die DFL je Spiel produziert, mit regional differenzierten Werbeinhalten verbreiten – für Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Europa/Mittlerer Osten/Afrika, Zentralasien sowie Südostasien und Ozeanien. Diese innovative Technologie, die im engen Zusammenspiel zwischen Clubs, Sportcast und der DFL zum Einsatz kommt, stärkt die internationale Sponsorenansprache der Bundesliga-Clubs und eröffnet neue Potenziale in der globalen Vermarktung.

Alternative Technologie: Parallele Werbung

Neben der digitalen Überblendung gibt es einen zweiten Weg, unterschiedliche Werbepartner im internationalen TV-Signal auf den LED-Banden zu zeigen. Die Parallel Ads-Technologie arbeitet mit den Bildfrequenzen der TV-Produktion. In definierten Intervallen nehmen die TV-Kameras unterschiedliche Bilder der LED-Banden auf. Während die Stadionbesuchenden und die Zuschauerinnen und Zuschauer am TV-Bildschirm in der DACH-Region keine Veränderung wahrnehmen, kann das Bild der LED-Banden durch die neue Technologie im internationalen Sendesignal für internationale Zuschauende angepasst werden. Bayer 04 Leverkusen setzt die Technologie seit der Saison 2023/24 in der BayArena ein.