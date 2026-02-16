Softwarebasierte AV-Produktion bei Matrox

Matrox zeigte bei der ISE, wie sich professionelle AV-Workflows durch softwaredefinierte, IP-native Produktion vereinfachen und skalieren lassen.

AV-over-IP als Kernphilosophie

Am Matrox Video-Stand stand das Thema AV over IP klar im Mittelpunkt. Das Unternehmen präsentierte sein breites Portfolio an IP-basierten Videolösungen: von Encodern, Decodern und Gateways über Maus-Controller bis hin zu IP-KVM-Lösungen. Herzstück einer Videowand-Demo war der Matrox Videowand-Controller, der die Leistungsfähigkeit der IP-basierten Infrastruktur in Aktion zeigte.

Offene Standards wie IPMX, ST 2110 und NDI bilden das Fundament der Matrox-Produktphilosophie (siehe Newsmeldung von der IBC). IPMX ist dabei fest in alle neuen Produkte integriert. Matrox betonte, dass die eigenen Lösungen nicht nur untereinander nahtlos zusammenarbeiten, sondern bewusst auch Drittherstellern offenstehen, um gemeinsam möglichst vollständige und interoperable Ökosysteme zu schaffen. Durchgängige IP-Workflows von der Quelle bis zum Bildschirm demonstrierten, wie flexible und zukunftssichere Installationen in Live-Umgebungen und Regieräumen realisiert werden können.

Partnerschaft mit NetOn.Live

Erstmals auf der ISE wurde Matrox Origin Fabric live in einem Partner-Ökosystem gezeigt: als Teil der LiveOS-Produktionsplattform von NetOn.Live am Stand. LiveOS integriert Matrox Origin Fabric, um leistungsstarken Medientransport mit niedriger Latenz über On-Premises-, Cloud- und Hybridumgebungen bereitzustellen.

Matrox Origin Fabric unterstützt die Ziele der Dynamic Media Facility (DMF) der European Broadcasting Union (EBU) und ermöglicht den effizienten Medienaustausch zwischen Anwendungen über Shared Memory oder optimierte Node-to-Node-Transporte. Die Unterstützung des EBU Media eXchange Layer (MXL) SDK erlaubt es Anwendungen auf derselben Compute-Instanz, Inhalte effizient zu teilen – ohne eng gekoppelte Systeme.

Ebenfalls Teil der Demo war ein kompakter Remote-Production-Flightcase auf Basis der Matrox Monarch Edge SRT-Encoder und -Decoder mit je vier SDI-Ein- und -Ausgängen. Monarch Edge ermöglicht die sichere Kameraeinspeisung in die LiveOS-Cloud sowie die Rückführung von Programm-, Multiviewer- und Hintergrundsignalen an den Veranstaltungsort.