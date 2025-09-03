Thum + Mahr installiert DHD-Audiopulte für News UK

Das zu Broadcast Solutions gehörende Unternehmen unterstützt News Broadcasting mit einem dritten DHD-Audiopult.

Thum + Mahr, Systemintegrator und Teil der Broadcast Solutions Gruppe, hat ein drittes DHD-Audiopult an News Broadcasting, Teil der News UK Mediengruppe, geliefert. Das DHD RX2-Pult ist nun im Studio-Komplex von Talksport im Einsatz.

News Broadcasting mit Hauptsitz in London sowie starker Präsenz in Irland und Nordirland erreicht monatlich fast 40 Millionen Hörerinnen und Hörer in Großbritannien und Irland. Zu seinen Marken gehören nationale Radiosender wie Times Radio, Virgin und Talk sowie einige führende Lokalsender in Irland.

Die Produktionsstätte in London verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, die auf Livewire-Technologie basiert. News Broadcasting war bestrebt, die Konnektivität auf eine vollständig offene Plattform zu erweitern, um mehr Flexibilität und Konfigurierbarkeit zu erreichen. Im September 2024 wurde Thum + Mahr zunächst für einen Proof of Concept beauftragt.

Dieser führte zur Installation von zwei DHD-Pulten: eines für ein Ersatzstudio, das während Wartungen oder Umbauten anderer Studios genutzt wird, und eines für Schulungen sowie zum Testen neuer Konfigurationen, bevor diese live auf Sendung gehen. Nun hat sich News Broadcasting erneut an Thum + Mahr gewandt, um ein drittes Pult zu installieren – ein großes DHD RX2 für das Hauptstudio von Talksport.

»Die Flexibilität des RX2 hat uns beeindruckt«, sagt Edd Norton, Systems Project Engineer bei News Broadcasting. »Es ist für moderne Workflows in Live-On-Air-Studios ausgelegt, und wir können die gesamte Infrastruktur je nach Sendeanforderung und Tageszeit schnell umkonfigurieren. Da es sowohl nativ SMPTE 2110 als auch Livewire AES67 unterstützt, fügt es sich nahtlos in unsere bestehende Infrastruktur ein.«

»Thum + Mahr hat uns von den ersten Anfragen bis hin zu Installation und Übergabe unterstützt«, ergänzt Norton. »Dank unserer Erfahrungen mit den ersten beiden DHD-Pulten waren wir bestens auf diese große Installation vorbereitet – und alles läuft so, wie wir es uns erhofft hatten.«

Rupert Brun, Broadcast Consultant (UK) bei Thum + Mahr, erklärt: »Unser Ziel ist es immer, die Anforderungen des Kunden genau zu verstehen und dann gemeinsam die beste Lösung zu finden. Das braucht Zeit, stellt aber sicher, dass die installierte Lösung die technischen und betrieblichen Anforderungen der Sendeeinrichtung wirklich erfüllt.«

»Für News Broadcasting ist es wichtig, seine Infrastruktur sowohl im Hinblick auf sich entwickelnde Medienstandards als auch auf sich verändernde kommerzielle und operative Erwartungen zukunftssicher aufzustellen«, so Brun weiter. »Wir haben diese Lösung entwickelt, weil Prozesse und Workflows die Bedürfnisse des Kunden abbilden – und nicht vorschreiben, wie er arbeiten soll. Das gilt heute und wird auch zukünftigen Anforderungen gerecht.«