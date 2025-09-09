Broadcast Solutions übernimmt Egripment

Broadcast Solutions hat den niederländischen Kamera-Support-Spezialisten Egripment BV sowie die deutsche Vermiettochter Egripment Deutschland GmbH übernommen.

Beide Unternehmen behalten ihre etablierten Marken, profitieren aber künftig von der weltweiten Reichweite und dem erweiterten Portfolio der Broadcast Solutions Gruppe.

Seit fast 50 Jahren ist Egripment führender Entwickler und Hersteller von High-End-Kameraträgersystemen, einschließlich Kränen, Dollies, Remote Heads und anderen maßgeschneiderten Lösungen für Fernsehen, Film und Live-Events. Bekannt für Qualität, Innovation und Flexibilität, kombiniert das Unternehmen eigene Design- und Fertigungskapazitäten, um maßgeschneiderte Lösungen für jede Produktionsanforderung zu liefern – wenn es sie nicht gibt, kann Egripment sie bauen. Das Unternehmen agiert nun unter der Eigentümerschaft von Broadcast Solutions, wobei Philippe Tresfon weiterhin als Geschäftsführer von Egripment fungiert und die zukünftige Entwicklung leitet.

Mit der Übernahme stärkt Broadcast Solutions seine Position als globaler Anbieter kompletter Produktionslösungen. Kunden in Europa und im Nahen Osten profitieren künftig von einem direkten Zugang zu Produkten, Services und Support von Egripment – über die Niederlassungen der Broadcast Solutions Group.

Die Egripment Camera Support in den Niederlanden und die Egripment Deutschland GmbH mit Sitz in der Nähe von Köln betreiben eine internationale Rental-Abteilung, die weltweit Veranstaltungen betreut. Das umfangreiche Inventar umfasst Kräne, stabilisierte Remote Heads und spezielles Grip Equipment für die anspruchsvollsten Produktionen. Das Unternehmen Birds Camera Solutions, eine Tochter der Broadcast Solutions, agiert mit der Übernahme unter dem Namen Egripment Deutschland. Birds Camera Solutions ist Anbieter fortschrittlicher Seilkamerasysteme. So entsteht ein umfassendes Full-Service-Vermietungsportfolio unter der Marke Egripment.

Das Unternehmen Egripment Camera Support wird von Philippe Tresfon (CEO) und die Tochtergesellschaft in Deutschland von Philip von Senden (COO) und Martin Dreesbach (CTO) geführt. Zusätzlich zu seiner Rolle als CTO von Egripment Deutschland wird Martin Dreesbach auch weiterhin seine Aufgaben als Senior R&D Product Manager innerhalb der Egripment | Broadcast Solutions Group wahrnehmen.

»Egripment ist für uns die perfekte Ergänzung«, sagt Maximilian Breder, Geschäftsführer und COO von Broadcast Solutions. »Die Marke steht für Qualität und Innovationskraft und ergänzt unser Portfolio ideal – von Standardlösungen bis hin zu maßgeschneiderten High-End-Systemen. Besonders wichtig ist für uns der direkte Zugang zu Regisseuren und Kameraleuten, den das Rental-Geschäft mit sich bringt. Dieses Wissen fließt unmittelbar in unsere Arbeit ein.«

Auch Philippe Tresfon betont die Chancen: »Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass Egripment weiterhin für Qualität, Innovation und Service steht. Gemeinsam mit Broadcast Solutions sind wir schneller, international präsenter und können unsere Lösungen konsequent weiterentwickeln.«

Die finanziellen Details der Übernahme werden nicht veröffentlicht. Auf der IBC 2025 ist Egripment wie gewohnt am Stand 12.F20 vertreten, Broadcast Solutions im Außenbereich auf Stand O.A23.