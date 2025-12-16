Broadcast Solutions Group übernimmt PMT Professional Motion Technology

Fusion mit Egripment Deutschland stärkt Special Camera Systems- und Rental-Segment.

Die Broadcast Solutions Group gibt die Übernahme der PMT Professional Motion Technology GmbH bekannt. Im Zuge der Transaktion wird die bisherige Egripment Deutschland GmbH (seit September 2025 Teil der Broadcast Solutions Group) vollständig mit PMT zusammengeführt. Künftig treten beide Unternehmen gemeinsam unter dem Namen PMT Professional Motion Technology GmbH auf. Die Marke Egripment bleibt weiterhin mit dem niederländischen Standort, dem Rental Business und der Herstellung von Camera Support Equipment Teil des neuen starken Verbunds.

Mit nun 20 Mitarbeitenden betreut die PMT Professional Motion Technology ihre Kunden von den bestehenden Standorten in Hamburg und Köln.

Die Übernahme der PMT geht mit einer Neuausrichtung der Unternehmensführung einher. Christian Gärtner, bisheriger Geschäftsführer und Gesellschafter der PMT, übergibt seine Verantwortung an den CEO Maximilian Breder sowie an Philip von Senden, der sich künftig als COO um Vertrieb und Marketing des Unternehmens kümmert.

Gärtner bleibt PMT als erfahrener Berater erhalten und begleitet den Übergang aktiv, um Kontinuität und Stabilität sicherzustellen. Die technische Leitung liegt künftig bei Tim Ritter und Martin Dreesbach. Tim Ritter ist weiterhin als CTO tätig und Martin Dreesbach, bisher CTO von Egripment Deutschland, wird CTIO von Egripment und PMT, um in beiden Firmen Technologie und Innovationen voranzutreiben.

In dieser Funktion wird Martin eng mit Tim Ritter zusammenarbeiten und seine Expertise weiterhin innerhalb von Egripment als R&D-Manager sowie als Sparringspartner für das CTO Office der Broadcast Solutions Group einbringen.

Eine gemeinsame Strategie für die Zukunft

Mit der langjährigen Expertise von PMT schafft die Broadcast Solutions Group ein starkes Fundament für innovative Produkte und Services im Bereich Special Camera Systems. Ziel ist es, die Marktposition in der DACH-Region bei Sportproduktionen, Entertainment und Live-Events weiter auszubauen und Kunden ein noch umfassenderes Portfolio an Lösungen für Kamerabewegungssysteme zu bieten.

Komplettiert wird der Geschäftsbereich durch die weiter bestehende Rental-Division von Egripment Camera Support in den Niederlanden, die die neuen Synergien mitnutzt. Egripment Camera Support ist seit September 2025 Teil der Broadcast Solutions Group. Kunden profitieren künftig von einem vereinten Rental-Netzwerk mit mehr Kapazität, optimierter Logistik und einem erweiterten, gemeinsamen Portfolio.

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Gesamtpakets ist die Produktentwicklung der Egripment Camera Support in den Niederlanden. Das Engineering- und Produktionsteam unterstützt das Rental-Geschäft mit maßgeschneiderten Lösungen und schnellem Support. Neue Produkte können individuell für Rental-Anforderungen entwickelt und angepasst werden – basierend auf dem Feedback laufender Produktionen.

Von dem Zusammenschluss profitieren vor allem die Kunden. Das Team mit allen vertrauten Gesichtern bleibt erhalten. Angebote werden zuverlässig erstellt und sind wettbewerbsfähiger, wobei durch den größeren Produktbestand eine erhöhte Verfügbarkeit aller denkbaren Kamerabewegungssysteme, von Kränen, Spidercams, Schienensystemen bis hin zu Remote Heads realisiert wird. Zusätzlich wird die PMT auch bei internationalen Produktionen mit Know-how und Produkten im Gesamtverbund unterstützend agieren.

»23 Jahre PMT – das war eine unvergessliche Reise voller Ideen, Herausforderungen und Erfolge mit einem großartigen Team an meiner Seite«, erklärt Christian Gärtner. »Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das nächste Kapitel aufzuschlagen. Mit der Broadcast Solutions als starken Partner an unserer Seite ist PMT bestens für die Zukunft gerüstet. Ich freue mich, diesen Wandel weiterhin begleiten zu dürfen.«

»PMT steht seit Jahren für Qualität und Innovation im Bereich Kamerabewegungssysteme«, betont Philip von Senden. »Gemeinsam mit der Broadcast Solutions Group und unserem erweiterten Team werden wir diese Stärken ausbauen und unseren Kunden ein noch umfassenderes Portfolio sowie erstklassigen Service bieten.«

Martin Dreesbach (CTIO) kommentiert die Fusion: »Diese Verbindung ist logisch. Wir kennen und schätzen uns seit Jahren aus demselben Markt. Durch die Zusammenarbeit untereinander und als Teil der starken Broadcast Solutions Group können wir unsere Kunden noch besser betreuen – mit mehr Kapazität und internationaler Reichweite. Durch die integrierte Produktentwicklung bieten wir unseren Kunden zusätzlich den Service, auf individuelle Anforderungen mit Sonderbauten einzugehen.«

»Mit PMT setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und schaffen zusätzliche Mehrwerte für unsere Kunden im Bereich Spezialkamerasysteme. Gleichzeitig eröffnen wir mit unserem internationalen Netzwerk neue Möglichkeiten für innovative Produkte und Services«, ergänzt Maximilian Breder, CEO von PMT und Co-CEO der Broadcast Solutions Group.