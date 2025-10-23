BMC TV und VIDI kooperieren bei Pferderennsport

BMC TV hat eine Partnerschaft mit VIDI geschlossen, um sein landesweites Video-Kontributions- und Übertragungsnetzwerk mithilfe des VIDI Network Management Systems (NMS) zu verwalten und zu steuern.

BMC TV und VIDI kooperieren bei der Verwaltung des britischen Pferderennsport-Übertragungsnetzwerks. Die auf der IBC 2025 angekündigte Vereinbarung verbindet 23 Pferderennbahnen in ganz Großbritannien mit dem Remote-Produktionszentrum von RaceTech in Raynes Park und ermöglicht hochwertige Live-Übertragungen mit geringer Latenz von über 1.500 Pferderennen pro Jahr.

Das TRP Racing Network, das in Zusammenarbeit mit RaceTech bereitgestellt wird, ist ein vollständig ausfallsicheres, glasfaserbasiertes Videoübertragungssystem. Es überträgt bis zu 20 Kamerafeeds pro Veranstaltungsort mittels JPEG-XS-Kompression bei 200 Mbps, unterstützt Vorwärts- und Rückwärtsfeeds, 4G/5G-Notfallwiederherstellung (bonded) und verteilt Inhalte an mehrere Broadcast-Partner.

Eine zentrale Herausforderung bestand darin, die unterbrechungsfreie Videokontribution aufrechtzuerhalten, falls ein Übertragungswagen eine Rennbahn nicht rechtzeitig erreichen kann.

Jeder Standort-Schrank und der Hauptkontrollraum (MCR) sind mit Evertz‘ Scorpion Media Edge-Plattform ausgestattet, die Video unkomprimiert via ST2022-6 für minimale Latenz überträgt. Bei einer Verzögerung des Übertragungswagens kann der MCR die Hardware aktivieren, um Feeds an Raynes Park zu senden. Das System verfolgt die Ressourcennutzung, ermöglicht Vorausbuchungen, stellt die richtige Ausrüstung bereit und bietet eine einfache Möglichkeit zur Stornierung, sobald der Übertragungswagen eintrifft, wodurch Konflikte vermieden und eine effiziente Bandbreitenverwaltung gewährleistet werden.

VIDI NMS lässt sich nahtlos in die Scorpion Media Edge-Plattform integrieren und bietet End-to-End-Sichtbarkeit jedes Feeds, sodass die Betreiber Probleme proaktiv erkennen und beheben können. Das System ermöglicht eine intelligente Buchung und Verwaltung der Ressourcen und gewährleistet so maximale Flexibilität und Betriebssicherheit.

»Dieses Projekt ist ein perfektes Beispiel dafür, wie eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologiepartnern zu Innovationen in großem Maßstab führen kann«, sagte Jürgen Jahn, Geschäftsführer der VIDI GmbH. »Mit dem VIDI NMS erhält BMC TV die Transparenz, Flexibilität und Skalierbarkeit, die für die Unterstützung der missionskritischen Live-Sportübertragung in einem komplexen nationalen Netzwerk erforderlich sind. Wir sind stolz darauf, dazu beizutragen, dass Millionen von Zuschauern eine hochwertige und zuverlässige Berichterstattung über Pferderennen in Großbritannien genießen können.«

BMC TV ist bereits Connectivity Anbieter für Sender wie BBC News, BBC Sport, ITV und CBC und hat Dienstleistungen für Produktionen wie Strictly Come Dancing, die Tour de France, Wimbledon und die Olympischen Spiele erbracht.

Mit dem VIDI NMS betreiben BMC TV und RaceTech nun eine skalierbare, anpassungsfähige Broadcast-Infrastruktur, die neue Maßstäbe für Zuverlässigkeit, Transparenz und Innovation in der Live-Sportübertragung setzt.

Sein in London ansässiger LMX Connect-Glasfaserkern bietet einen latenzarmen Zugang zu Cloud-Diensten und globalen Veranstaltungen, während LMX Live rund um die Uhr wichtige Live-Event-Workflows unterstützt.