Integrated Systems 2026

Push Beyond – Die neue Ära von Broadcast AV.

Die Welt der professionellen AV-Technologie und Broadcast-Produktion entwickelt sich in rasantem Tempo.

Während die Grenzen zwischen AV, Broadcast und Content Creation zunehmend verschwimmen, kehrt das globale Event Integrated Systems Europe (ISE) vom 3. – 6. Februar 2026 in die Fira de Barcelona, Gran Via zurück – und verspricht mit dem mitreißenden Motto »Push Beyond« die bislang ambitionierteste und innovativste Ausgabe zu werden.

Broadcast AV im Zentrum der ISE 2026

Die Broadcast AV Tech Zone in Halle 4 präsentiert beeindruckend die voranschreitende Konvergenz von Broadcast und professionellem AV und spiegelt mit Ausstellern wie Disguise, Blackmagic Design oder Ross Video den Wandel hin zu vernetzten, einheitlichen Produktionsumgebungen wider.

Broadcast AV Summit: Die Ära von Creator, Experience und Streaming

Der Broadcast AV Summit rückt auf der ISE 2026 ins Spotlight, dass AV und Broadcast längst nicht mehr getrennte Welten sind, sondern nahtlos zusammenwachsen und eine neue Ära der Content-Erstellung entsteht. Der Summit 2026 richtet sich an Unternehmen, Marken, Agenturen, Broadcaster, Podcaster und Video-Influencer, die zu ihren eigenen Sendern werden und ihre Zielgruppen direkt erreichen möchten.

Spark: Ein Zeichen der Einheit von Kreativität und Technologie auf der ISE 2026

Zu den Neuheiten 2026 zählt Spark, ein branchenübergreifendes Event, das führende Köpfe aus Broadcast, Medien & Entertainment, Live-Events, Gaming und Design zusammenbringt. Spark überwindet bestehende Silos und dient als Knotenpunkt für Kreative, Technologen und Entscheider, um sich auszutauschen, Ideen zu teilen und die Zukunft der Kreativität zu erkunden – von der Kraft der Konvergenz und kulturellen Intelligenz über neue Formen der Zusammenarbeit bis hin zu immersivem Storytelling, KI und Innovation.

