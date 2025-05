Anga Com startet am 3. Juni

Vom 3. bis zum 5. Juni 2025 wird die Anga Com, die Kongressmesse für Breitband, Medien & Connectivity, ihre Tore in Köln öffnen.

Köln wird kommende Woche zum internationalen Treffpunkt der Breitband- und audiovisuellen Medienbranche.

Das bietet die Anga Com

500 Aussteller aus 42 Ländern zu aktueller Breitband- und Medientechnik Kongressprogramm mit mehr als 60 Panels und über 250 Sprecher/innen Innovation Stage: 23 Panels frei zugänglich für alle Messebesucher in Halle 7 Open Air-Plaza mit acht Food Trucks zwischen den beiden Messehallen Neues Anga Com Business Center für Besprechungstermine und konzentriertes Arbeiten Side Events und Standpartys von Ausstellern zum Networken und Feiern Anga Com Night auf den Rheinterrassen mit 500 Gästen Neues Parksystem: mehr Parkplätze; neues Einlass- und Bezahlsystem Kostenfreier Messe- und Kongresstag am Donnerstag, 5. Juni 2025 Anga Com Event-App und Besucher Guide zur Messe- und Kongressvorbereitung

Die Anmeldung für Kongress- und Messebesucher ist online möglich (vor Ort findet kein Ticketverkauf statt). Tickets für die Ausstellung sind für 25,- Euro erhältlich, die Teilnahme am Kongressprogramm ist ab 140,- Euro möglich. Aufgrund des großen Erfolgs des Kongresstickets für Young Professionals (Personen unter 30 Jahren) ist diese Ticketkategorie auch für die Anga Com 2025 wieder für nur 40,- Euro buchbar. Am dritten Tag ist der Besuch von Ausstellung und Kongress komplett kostenfrei.