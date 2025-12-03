Systempiloten setzen auf KI und Remote-Workflows

Die Kölner Systempiloten präsentierten unter dem Motto »Pre- und Post Remote Produktion meets AI« ihre Vision für die Zukunft der Medienproduktion.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung der Systempiloten standen Remote-Workflows und der intelligente Einsatz künstlicher Intelligenz.

Als Systemhaus mit langjähriger Erfahrung in der Broadcast- und Corporate-Branche verfolgen die Systempiloten einen klaren Ansatz: Neue Technologien nicht isoliert betrachten, sondern sie intelligent kombinieren und in bestehende Workflows integrieren. »Der Kunde kann sich nicht die einzelnen Lösungen suchen, sondern er braucht eine Gesamtlösung«, erklärt Geschäftsführer Thorsten Feldmann im Interview.

Effizienz und Kostenreduzierung im Fokus

Die Zielrichtung ist klar definiert: Produktionseffizienz steigern und Kosten reduzieren. Moderne Geräte werden kompakter und leistungsfähiger – die Kunst liegt darin, diese Komponenten optimal zu kombinieren. Die Expertise dafür holen sich die Systempiloten direkt von ihren Kunden: »Wir sind Partner von unseren Kunden, tatsächlich an den Produktionen weltweit. Wir gehen mit raus und sehen, was der Kunde braucht«, so Feldmann.

Dieser praxisnahe Ansatz führt dazu, dass nach nahezu jeder Produktion neue Ideen entstehen. Aktuell laufen bereits Tests für Remote-Produktionsworkflows, die auf dem Event präsentiert wurden.

SimplyHUB als zentrale Plattform

Mit SimplyHUB haben die Systempiloten eine zentrale Plattform entwickelt, die verschiedene KI-Funktionen bündelt. Besonders wichtig dabei: kontextbasierte KI-Anwendungen und Location-Erkennungen. »Einfach etwas in eine KI zu werfen und zu hoffen, dass da etwas herauskommt – das wird nicht funktionieren«, betont Feldmann. Stattdessen setzt das Unternehmen auf strukturierte, projektspezifische Workflows.

Datenschutz in der Private Cloud

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Datenschutz. Die Systempiloten setzen auf eine Private-Cloud-Lösung in Zusammenarbeit mit Tal.de und Riedel. Gerade für Unternehmenskunden aus sensiblen Bereichen wie dem Bankensektor ist dieser Ansatz entscheidend. Anders als bei manchen Cloud-basierten Lösungen wissen die Kunden hier genau, wo ihre Daten gespeichert werden.

Viele Aussteller vor Ort

Der Event versammelte zahlreiche namhafte Hersteller und Technologiepartner, darunter Riedel Communications, Haivision, Panasonic, DeepVA und Telestream. Das Azubi-Team der Systempiloten demonstrierte in einem realen Test Case, wie sich Remote-Workflows praktisch umsetzen lassen.

Besonders interessant: Die Integration des SimplyHUB-Media PlugIn im Avid Media Composer, die einen reibungslosen KI-Workflow in der Remote-/Post-Produktion ermöglicht – mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Daten im geschützten Raum bleiben.

Ausblick: Robotik und KI-gesteuerte Produktion

Feldmanns Prognose für die nächsten zehn Jahre: KI wird vieles unterstützen und optimieren, aber nicht alles ersetzen. Entscheidend bleibt der kontextbezogene Einsatz mit eigenen, geschützten Informationen. In Studios könnte Robotik Einzug halten – nicht nur für einfache Kamerafahrten, sondern mit intelligenten Systemen, die per Prompt gesteuert werden und sich eigenständig positionieren.

Feldmann erklärt den schrittweisen Ansatz der Systempiloten: Innovation behutsam einführen, damit Produktionsteams die Technologie verstehen und produktiv einsetzen können.

Mit dieser Kombination aus praktischer Erfahrung, technologischer Innovation und konsequentem Datenschutz positionieren sich die Systempiloten als Innovationstreiber in der Medienproduktion.